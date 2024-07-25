Türkiye - Hollanda 100 Yıllık Dostluğunu Karsu konseri ile Ankara’da kutluyor

Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:11

Güncelleme: 25.07.2024 - 17:11

2012 yılında Ankara’dan başlayıp Karsu’nun adını aldığı memleketine kadar uzanan, 7 şehirde 6 gün süren ve 28 konseri kapsayan kutlama ve sosyal sorumluluk organizasyonunu gerçekleştiren Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, ülkemizde yaşanan deprem sonrasında dünya çapında kampanyalar düzenleyen ve memleketinde bir müzik okulu açan Karsu ile tekrar buluşuyor.

Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu’nun konseri, 26 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30’da Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda gerçekleşecek. Etkinlik için saat 17.00 ve 24.00 arasında Zafer Çarşısı ile Atatürk Orman Çiftliği arasında ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Karsu, Hollanda doğumlu Türk kökenli bir müzisyen, şarkıcı ve piyanist olarak tanınıyor. İlk sahnesi, ailesinin işlettiği Türk restoranının bir köşesinde yer alan piyanoydu. Burada çaldığı şarkılar, müşteriler ve çevresindeki insanlar tarafından büyük beğeni topladı. Kısa sürede yeteneği geniş kitleler tarafından fark edildi. İlk albümü “Live aan ‘t IJ” (2010) ile müzik dünyasına adım atan Karsu, caz, blues, soul ve Türk müziğini harmanlayan özgün tarzıyla dikkat çekti. “Confession” (2012) ve “Colors” (2015) albümleri ile müzik kariyerinde önemli adımlar attı. Türkiye, Avrupa ve Amerika’da birçok prestijli sahnede performans sergileyen Karsu, New York Carnegie Hall gibi ünlü mekanlarda da konserler verdi.

Karsu, gençlere ilham vermek ve müzikle toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla, eğitim ve müziğin toplum üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayan projelerde aktif rol alıyor. Bu konser, hem Türkiye-Hollanda dostluğunun 100. yılını kutlamak hem de Karsu’nun müziğiyle bu dostluğu taçlandırmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Ankaralı müzikseverler, 26 Temmuz Cuma akşamı bu unutulmaz konsere davetlidir.