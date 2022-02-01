Rihanna'dan hamilelik pozu

Grammy ödüllü sanatçı Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky ile ilk çocuklarını beklediklerini verdikleri pozlarla duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 09:42
Rihanna'dan hamilelik pozu
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Erkek arkadaşı ASAP Rocky'yle bir bebek beklediği konuşulan Rihanna iddialara açıklık getirdi. 

33 yaşındaki ünlü şarkıcı Rihanna, Rock'yle birlikte hamilelik pozu verdi.

Hafta sonu erkek arkadaşıyla birlikte New York'ta dolaşırken çekilen fotoğraflarda hamile olduğunun görüntüleri ortaya çıktı.

HAYATIMIN AŞKI DEMİŞTİ

ASAP Rocky daha önce verdiği bir röportajında Rihanna için 'hayatımın aşkı', 'doğru kişi' ifadelerini kullanmış, baba olmak için sabırsızlandığını belirtmişti.

Rihanna'nın hamilelik pozları ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.


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