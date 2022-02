Rihanna'dan hamilelik pozu

Erkek arkadaşı ASAP Rocky'yle bir bebek beklediği konuşulan Rihanna iddialara açıklık getirdi.

33 yaşındaki ünlü şarkıcı Rihanna, Rock'yle birlikte hamilelik pozu verdi.

Hafta sonu erkek arkadaşıyla birlikte New York'ta dolaşırken çekilen fotoğraflarda hamile olduğunun görüntüleri ortaya çıktı.

A beautiful bundle of joy ???? #Rihanna and A$AP Rocky are expecting their first child ?????? pic.twitter.com/gXig5ssbKB