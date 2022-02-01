Rihanna'dan hamilelik pozu
Grammy ödüllü sanatçı Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky ile ilk çocuklarını beklediklerini verdikleri pozlarla duyurdu.
Erkek arkadaşı ASAP Rocky'yle bir bebek beklediği konuşulan Rihanna iddialara açıklık getirdi.
33 yaşındaki ünlü şarkıcı Rihanna, Rock'yle birlikte hamilelik pozu verdi.
Hafta sonu erkek arkadaşıyla birlikte New York'ta dolaşırken çekilen fotoğraflarda hamile olduğunun görüntüleri ortaya çıktı.
A beautiful bundle of joy ???? #Rihanna and A$AP Rocky are expecting their first child ?????? pic.twitter.com/gXig5ssbKB— BET (@BET) January 31, 2022
HAYATIMIN AŞKI DEMİŞTİ
ASAP Rocky daha önce verdiği bir röportajında Rihanna için 'hayatımın aşkı', 'doğru kişi' ifadelerini kullanmış, baba olmak için sabırsızlandığını belirtmişti.
Rihanna'nın hamilelik pozları ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
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