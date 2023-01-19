Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Sol ayağıma bir daha inme geldi'

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:57

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:02

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Alişan'ın sunduğu "Alişan ile Hayata Gülümse" programına katılarak sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Yaptığı açıklamalarla sevenlerini üzen Serdar Ortaç'a arkadaşı Alişan da üzülmüştü.

Şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sohbet sırasında hangi tür filmleri izlemeyi sevdiğinden söz eden sanatçı, "Gençken komedi izlerdim. Şimdi savaş filmleri seyrediyorum, ara sıra da belgesel" diye konuştu.

Ünlü popçu, "Hayatınızın film yapılmasını ister misiniz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Kendi filmim yapılıyor şu an. Ancak ben oynamıyorum. Ünlü bir dizi oyuncusu beni canlandıracak. Hayatımı yazdım onlara verdim. Şöhret olduktan sonraki kısmı film yapıyorlar. Öncesini de ilerleyen zamanda belgesel yapacaklarmış" diye konuştu.

"BİR DAHA İNME GELDİ"

Bir süredir hayatını zorlayan MS hastalığıyla ilgili de konuşan sanatçı "Konsersiz olmuyor. Bu hastalıkla uğraşamıyorum yoksa. Artık bisiklet de süremiyorum. Sol ayağıma bir daha inme geldi. 1 buçuk senedir binmiyorum" dedi.