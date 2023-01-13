Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan üzücü haber: 'Sol bacağım tamamen gitti...'

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2023 Cuma, 11:47
<p>Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı <strong>Serdar Ortaç</strong>, geçen günlerde katıldığı bir canlı yayında son durumunu açıkladı.</p>

Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçen günlerde katıldığı bir canlı yayında son durumunu açıkladı.

<h3>'SOL BACAĞIM TAMAMEN GİTTİ'</h3> <p>Şarkıcı Alişan'ın sunduğu '<strong>Alişan ile Hayata Gülümse</strong>' isimli programa katılan Ortaç, programda '<strong>Sol bacağım tamamen gitti'</strong> ifadelerini kullandı.</p>

'SOL BACAĞIM TAMAMEN GİTTİ'

Şarkıcı Alişan'ın sunduğu 'Alişan ile Hayata Gülümse' isimli programa katılan Ortaç, programda 'Sol bacağım tamamen gitti' ifadelerini kullandı.

<p> Ardından Ortaç'ın doktoru programa bağlanarak '<strong>Bu hastalık hiç geçmeyecek mi?</strong>' sorusuna yanıt verdi.</p>

 Ardından Ortaç'ın doktoru programa bağlanarak 'Bu hastalık hiç geçmeyecek mi?' sorusuna yanıt verdi.

<p>Ortaç'ın doktoru, "<strong>İlacını düzgün kullandığı sürece hastalık kontrol altında</strong>" diyerek geçmeyeceğini ifade etti.</p>

Ortaç'ın doktoru, "İlacını düzgün kullandığı sürece hastalık kontrol altında" diyerek geçmeyeceğini ifade etti.

<p>Serdar Ortaç’ın <strong>"Senin gibi yürüyüp koşmak isterdim"</strong> sözleri ise Alişan’ı duygulandırdı.</p>

Serdar Ortaç’ın "Senin gibi yürüyüp koşmak isterdim" sözleri ise Alişan’ı duygulandırdı.

Serdar Ortaç Alişan ile Hayata Gülümse MS hastalığı

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