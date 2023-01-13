Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan üzücü haber: 'Sol bacağım tamamen gitti...'
Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçen günlerde katıldığı bir canlı yayında son durumunu açıkladı.
'SOL BACAĞIM TAMAMEN GİTTİ'
Şarkıcı Alişan'ın sunduğu 'Alişan ile Hayata Gülümse' isimli programa katılan Ortaç, programda 'Sol bacağım tamamen gitti' ifadelerini kullandı.
Ardından Ortaç'ın doktoru programa bağlanarak 'Bu hastalık hiç geçmeyecek mi?' sorusuna yanıt verdi.
Ortaç'ın doktoru, "İlacını düzgün kullandığı sürece hastalık kontrol altında" diyerek geçmeyeceğini ifade etti.
Serdar Ortaç’ın "Senin gibi yürüyüp koşmak isterdim" sözleri ise Alişan’ı duygulandırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Özgür Özel, Süleyman Soylu dosyasını açtı
- Bir sigara grubundan indirim
- 'Seni yargılamayan şerefsizdir'
- Olaylı derbide yaralanan Göztepe taraftarı, taburcu oldu
- Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
- 'Anıtkabir yakılacak, Fethullah Gülen gelecek'
- Askerlikte yeni dönem başlıyor
- Burhan Çaçan yaşamını yitirdi
- Kalabalığın arasına dalan araç beş kişiyi öldürdü
- Emin Şen'den ilk açıklama!