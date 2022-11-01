Serdar Ortaç: Kalan yıllarımı sevap işleyerek geçirmek istiyorum

01 Kasım 2022 Salı, 17:19

Ünlü popçu Serdar Ortaç, dün akşam Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle buluştu.

2 saat sahnede kalan Ortaç, konsere başlamadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan ancak şu sıralar iyi olduğunu belirten Ortaç açıklamalarda bulundu.

"SEVAP İŞLEYEREK GEÇİRMEK İSTİYORUM"



Bundan sonraki hayatında bazı kararlar aldığını söyleyen Ortaç, "Boş zamanımda hiçbir şey yapmıyorum, Hep yatıyorum hep uyuyorum. Yataktan çıkmak istemiyorum yani hep yatıyorum.12 yıl ya da 22 yıl yani kalan yıllarımı sevap işleyerek geçirmek istiyorum" diye konuştu.