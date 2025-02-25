Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan, menajeriyle davalık oldu!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:44

Güncelleme: 25.02.2025 - 09:56

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan eski menajeri Harun Belenkoğulları ile davalık oldu. Sevcan Orhan 2 yıl boyunca birlikte çalıştığı menajeri Harun Belenkoğulları ile sözlü olarak anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmaya göre menajerin iş başı olarak yüzde 20 alacağı belirlendi.

İddiaya göre Sevcan Orhan, zaman içinde eski menajeri Harun Belenokğulları'nın kendi payından çok daha fazlasını aldığını tespit edince menajerinden şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

"HAK ETTİĞİM PARAYI ALDIM"

Sabah'ın haberine göre Belenkoğulları savcılıktaki ifadesinde, Sevcan Orhan ile işbaşı yüzde 20 oranında anlaştıklarını kendi hak ettiği parayı aldığını ifade etti. Hak etmediği parayı aldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını suçlamaları reddettiğini belirtti.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Sevcan Orhan ifadesinde, uzun yıllardır müzik sektöründe olduğunu sözleşmelerin sözlü olarak yapıldığını dile getirdi. Yaklaşık olarak 50-60 kadar iş yaptıklarını ne kadar zararı olduğunu bilmediğini ancak eski menajerinin kendi hak ettiği parayı aldığını söyledi.

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlamasının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Harun Belenkoğulları'nın 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçu kapsamında 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.