Ünlü şarkıcı Tan Taşçı kaza geçirdi: Hastaneye kaldırıldı!

Burdur'da TIR'la çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Taşçı ile yanındaki iki kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 09:15
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı kaza geçirdi: Hastaneye kaldırıldı!
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Bucak-Antalya karayolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında Ecmel Kayahan (38) idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı TIR'la çarpıştı. 

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


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