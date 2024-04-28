Seda Bakan da dişsiz fotoğrafını paylaştı: 'Yıldız Tilbe yalnız değildir'
Oyuncu Seda Bakan da şarkıcı Yıldız Tilbe'ye uydu, sosyal medya hesabından dişsiz fotoğrafını paylaştı.
Şarkıları, dansları ve kıyafetleriyle adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son paylaşımıyla çok konuşuldu. İmplant tedavisi gören şarkıcı, bu sefer de ön dişlerinin olmadığı halini Instagram'da paylaşmıştı.
Yayınladığı kareye "Hehe" notunu düşen Tilbe takipçilerini güldürdü.
Şarkıcının paylaşımı gündem olurken oyuncu Seda Bakan da implant olacak dişini paylaştı. Bakan, "Yıldız Tilbe yalnız değildir" notunu ekledi.
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