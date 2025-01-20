Ünlü şarkıcının zor anları: Ödül gecesinde silikonları patladı!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 11:32

Güncelleme: 20.01.2025 - 11:32

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards ödül töreninin beşincisi, Türk ve yabancı birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Ancak geceye, Lübnanlı şarkıcı Elissa'nın yaşadığı talihsiz bir olay damga vurdu.

52 yaşındaki Elissa, törende beklenmedik bir şekilde zor anlar yaşadı.

Şarkıcının göğsündeki silikonlardan birinin patlaması sonucu rahatsızlanan sanatçı, görevlilerin yardımıyla hızlıca tören alanından ayrıldı.

Elissa'nın üzerine siyah bir örtü örterek törenden koşarak uzaklaştığı görüldü. Yaşanan olay, törendeki diğer konuklar arasında şaşkınlık yarattı. Şarkıcının sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.