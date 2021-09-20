Ünlü sunucu Ezgi Sertel sosyal medyadan duyurdu: 'Dualarınızı eksik etmeyin...'

20 Eylül 2021 Pazartesi, 09:29

'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Ozan Çobanoğlu ile 2018 yılında dünyaevine giren Ezgi Sertel, geçtiğimiz sene ikiz bebekleri Tibet ve Mert'i kucağına almıştı. Ünlü sunucunun son paylaşımı ise sevenlerini üzdü.

‘BİRİCİK CANIM BABAM...’

Babası Serdar Sertel'in yoğun bakıma kaldırıldığını belirten Ezgi Sertel, üzüntüsünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

39 yaşındaki Sertel, "Benim biricik canım babam yoğun bakımda. İçim çok acıyor... Ne olur dualarınızı eksik etmeyin" sözleriyle babası için takipçilerinden dua istedi.

Sertel'in paylaşımı şu şekilde:

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanındı. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrıldı. 2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçti. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıttı. 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren bir süre TRT 1 ekranlarında yayına giren Fazlası Zarar adlı yarışma programının sunuculuğunu yaptı.

Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evli olan Sertel, Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya getirdi.