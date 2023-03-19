Ünlü sunucu Ezgi Sertel'in acı günü

Ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel’in hayatını kaybeden babası Ali Sertel, son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 15:26
Ünlü sunucu Ezgi Sertel'in acı günü
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Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel, baba acısıyla sarsıldı. Safranbolu Belediyesinden emekli Ali Sertel (67), şeker ve KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul’da hastanede uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

KURTARILAMADI

Daha önce dört kez yoğun bakımda tedavi gören Ali Sertel, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sertel’in cenazesi daha sonra İstanbul’dan alınarak memleketi Safranbolu’ya getirildi. Sertel’in naaşı, Safranbolu Merkez Camii’ne getirildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ailenin yakınları ve çok sayıda yurttaşın katıldığı cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul eden Ezgi Sertel, gözyaşlarına hakim olamadı.

TABUTUNA SARILDI

Baba acısı ile oldukça sarsılan ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel’i, oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu teselli etmeye çalıştı. Sertel, babasının tabutuna sarılarak ‘Canım babam’ diyerek gözyaşları döktü.

Ali Sertel, kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığında toprağa verildi.


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