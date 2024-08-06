Ünlü yönetmen artık evinden çıkamıyor: David Lynch'e amfizem teşhisi konuldu

Sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan David Lynch hastalığını açıkladı ve artık evinden çıkamadığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 16:01
Ünlü yönetmen artık evinden çıkamıyor: David Lynch'e amfizem teşhisi konuldu
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Fil Adam, Mavi Kadife, İkiz Tepeler, Kayıp Otoban, Mulholland Dr. gibi başyapıtların yaratıcısı David Lynch, kendisine amfizem teşhisi konulduğunu ve artık evinden çıkamadığını açıkladı.

78 yaşındaki Lynch, Sight and Sound dergisine verdiği röportajda hayatı boyunca sigara içmesi nedeniyle amfizem hastalığına yakalandığını duyurdu.

Covid-19'a yakalanma korkusu taşıyan Lynch, "Uzun süredir sigara içmekten amfizem oldum ve bu yüzden istesem de istemesem de evden çıkamıyorum. Soğuk algınlığım olsa bile hastalanmam benim için çok kötü olurdu" dedi ve "Oksijen bitmeden önce sadece kısa bir mesafe yürüyebiliyorum" diye ekledi.

Lynch, tekrar yönetmenlik yapmasının pek olası olmadığını söylese de "Uzaktan yönetmenlik yaparım, tabii bundan çok da hoşlanmam" sözleriyle emekli olmadığını doğrulamış oldu.

Lynch'in son projesi, 2017 yapımı "Twin Peaks: The Return" olmuştu.


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