Ünlü yönetmen Jean-Marc Vallee'nin ölüm nedenine ilişkin yeni gelişme
Ünlü yönetmen ve yapımcı Jean-Marc Vallee, Kanada’da hayatını kaybetmişti. Hollywood'u yasa boğan beklenmedik ölümle ilgili son olarak yeni detaylar ortaya çıktı. Deadline’a konuşan kaynaklar, 58 yaşındaki yönetmenin Noel’de Quebec City dışındaki kulübesinde kalp krizinden öldüğüne inanıldığını belirtti.
Emmy Ödülü sahibi ünlü yönetmen ve yapımcı Jean-Marc Vallee, Kanada’da hayatını kaybetti. Vallee, 2013 yılında vizyona giren Dallas Buyers Club filmiyle çok sayıda Oscar adaylığı elde etmesi ve Big Little Lies dizisi ile de Emmy Ödülü kazanmasıyla biliniyordu.
ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN YENİ GELİŞME
Ünlü yönetmenin ani ölümüyle ilgili son olarak yeni detaylar ortaya çıktı.
Sözcü'nün aktardığı habere göre, Deadline’a konuşan kaynaklar, film yapımcısının hafta sonu gelecek konukları için hazırlandığını belirterek, muhtemelen 25 Aralık’ta öldüğünü ve ertesi sabah bulunduğunu da söylerken, 58 yaşındaki yönetmenin Noel’de Quebec City dışındaki kulübesinde kalp krizinden öldüğüne inanıldığını belirtti.
Ayrıca yönetmenin; içmekten kaçınan, sürekli egzersiz yapan ve genellikle soğuk ortamlarda nefesini uzun süre tutmayı içeren Wim Hof’un aşırı nefes alma yöntemlerini uygulayan bir sağlık tutkunu olduğunu da belirttiler.
Hayatını kaybeden yönetmen için pazartesi günü birçok ünlü isim üzüntülerini paylaştı.
Paul Feig, “Aman Tanrım, bu inanılmaz derecede üzücü. Ne büyük bir kayıp. İnanılmaz yetenekli bir film yapımcısıydı. Ailesine çok sevgi ve başsağlığı gönderiyorum. #RIPJeanMarc” yazdı.
Shailene Woodley ve Reese Witherspoon da yönetmen için üzüntülerini dile getiren isimlerdendi. Witherspoon, “Kalbim kırıldı. Arkadaşım. Seni seviyorum” yazdı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yönetmen için şu satırlara yer verdi:
“Jean-Marc Vallée’nin film yapma ve hikaye anlatma tutkusu eşsizdi, yeteneği de öyle. Çalışmaları ve sanatıyla Quebec’te, Kanada’da ve tüm dünyada iz bıraktı. Ani ölümünün yasını tutarken düşüncelerim ailesi, arkadaşları ve hayranlarıyla birlikte.”
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