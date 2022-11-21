Ünlü yönetmen Jean-Marie Straub yaşamını yitirdi
Filmlerine uzun isimler vermesiyle ünlenen Fransız yönetmen Jean-Marie Straub, 89 yaşında yaşamını yitirdi.
Filmleriyle tüm dünyaya adını duyuran Jean-Marie Straus'un İsviçre'de 89 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Kışkırtıcı politik filmleriyle tanınan Straub, Fransız sinema tarihinin bir parçası olmayı başarmıştı. 1950'li yıllarda Paris'te Huillet ile tanışan Straub, aynı zamanda eşi olan Huillet'nin 2006 yılında vefatının ardından daha az tartışmalı filmler yönetmeye devam etmişti.
JEAN-MARİE STRAUS KİMDİR?
8 Ocak 1993 Metz doğumlu olan Straus aralarında Variety Piazza Grande ve Prix du Public UBS'in de olduğu birçok ödül almıştı.
Straub-Huillet ikilisinin dikkat çeken filmleri arasında From The Clouds to the Resistance ve Sicilia öne çıkmıştı. İkili Fransız olmalarına rağmen filmlerini daha çok Almanya ve İtalya'da çekmişti.
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