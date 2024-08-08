Ünlü yönetmen Lee Daniels'tan 'Gazeteci Çocuk' itirafı: 'Bir daha asla yönetmenlik yapmayacağım dedim'
Yönetmen Lee Daniels, hem yazıp hem yönettiği "Gazeteci Çocuk" filmine gelen tepkilerin ardından mesleği bırakma noktasına geldiğini anlattı.
Yönetmen Lee Daniels, 2012 yapımı "Gazeteci Çocuk" (The Paperboy) filminin kendisini sinemayı bırakmanın eşiğine getirdiğini açıkladı. 1960'larda bir idam mahkumunun karıştığı cinayet davasını araştırmak üzere memleketine dönen bir muhabirin hikayesini anlatan filmin oyuncu kadrosunda Matthew McConaughey, Zac Efron, Nicole Kidman, David Oyelowo, John Cusack ve Macy Gray yer alıyordu
NTV'nin aktardığına göre, aynı zamanda senaryosunu da kaleme aldığı filme gelen tepkilerin neredeyse mesleği bırakmasına neden olduğunu açıklayan Daniels, şunları söyledi:
"O film hiç sevilmedi. Ondan sonra yönetmenliği bırakacaktım çünkü çok kötülenmişti ve eleştirmenler anlamamıştı. 'Gazeteci Çocuk'tan sonra şöyle dedim; 'Tamam, bir daha asla yönetmenlik yapmayacağım çünkü sadece benim üzerime geldiler'. Tüm işlerimi eşit derecede seviyorum ama bir kenara atılan filmlerim benim için en değerli olanlar. Ve 'Gazeteci Çocuk' benim için çok değerli bir yapım."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması kabul edilemez'
- 4 Yargıtay üyesi istifa etti...
- ABD'den Türkiye'ye 'ticaret' uyarısı
- Mevduat faizlerinde son durum belli oldu
- İki isim öne çıktı
- Depremzedenin cenazesi bulundu!
- Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor
- TikTok'taki 'Atatürk' akımı tartışma yarattı: 'Hakaret'
- Türkiye buna layık değil!
- ‘Şükür için Anıtkabir’i seçiyorlar’