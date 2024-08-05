'Arka Sokaklar'ın 18 yıllık yönetmeninden duygusal itiraf: 'Çocuğumdan ayrılmış gibi...'

Arka Sokaklar'ın 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, geçtiğimiz aylarda ekibe veda ettiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz akşam Cihangir'de Hakan Peker ile görüntülenen Orhan Oğuz, muhabirlerle sohbet edip yeni projelerden bahsetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:43
'Arka Sokaklar'ın 18 yıllık yönetmeninden duygusal itiraf: 'Çocuğumdan ayrılmış gibi...'
Abone Ol google-news

Kanal D'de 18 sezondur izleyicisiyle buluşan, 'Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi' unvanına sahip 'Arka Sokaklar', geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir ayrılık haberiyle gündeme gelmişti.

18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, diziye veda ettiğini duyurmuştu

Oğuz paylaşımında "Kamuya!! 18 yıl yönettiğim 'Arka Sokaklar' dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "18 sezon boyunca Arka Sokaklar dizimizi yöneten, hepimizin hocası, duayen Orhan Oğuz’a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" mesajı yer almıştı.

Orhan Oğuz önceki akşam Cihangir'de Hakan Peker'le bir kafede görüntülendi.

Oğuz, diziden ayrılışıyla ilgili "18 yıl olmuş kolay değil çocuğumdan ayrılmış gibi hissediyorum kendimi ama yapacak bir şey yok. Şimdi yeni bir projeye başlıyorum. Şimdilik bir şey diyemem ama her şey güzel olacak" dedi.


Arka Sokaklar haberleri Orhan Oğuz haberleri

İlgili Haberler

Arka Sokaklar'ın yönetmeninden açıklama: 'Şaşkınlık ve kırgınlık içindeyim'

Arka Sokaklar'ın yönetmeninden açıklama: 'Şaşkınlık ve kırgınlık içindeyim'
Sezon finali yapan 'Arka Sokaklar'dan flaş ayrılık: 18 yıldır dizideydi

Sezon finali yapan 'Arka Sokaklar'dan flaş ayrılık: 18 yıldır dizideydi
Arka Sokaklar'ın yeni yönetmeni belli oldu

Arka Sokaklar'ın yeni yönetmeni belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler