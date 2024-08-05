'Arka Sokaklar'ın 18 yıllık yönetmeninden duygusal itiraf: 'Çocuğumdan ayrılmış gibi...'

Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:43

Güncelleme: 05.08.2024 - 12:43

Kanal D'de 18 sezondur izleyicisiyle buluşan, 'Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi' unvanına sahip 'Arka Sokaklar', geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir ayrılık haberiyle gündeme gelmişti.



18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, diziye veda ettiğini duyurmuştu

Oğuz paylaşımında "Kamuya!! 18 yıl yönettiğim 'Arka Sokaklar' dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "18 sezon boyunca Arka Sokaklar dizimizi yöneten, hepimizin hocası, duayen Orhan Oğuz’a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" mesajı yer almıştı.



Orhan Oğuz önceki akşam Cihangir'de Hakan Peker'le bir kafede görüntülendi.

Oğuz, diziden ayrılışıyla ilgili "18 yıl olmuş kolay değil çocuğumdan ayrılmış gibi hissediyorum kendimi ama yapacak bir şey yok. Şimdi yeni bir projeye başlıyorum. Şimdilik bir şey diyemem ama her şey güzel olacak" dedi.