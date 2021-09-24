Ünlü yönetmen Roger Michell yaşamını yitirdi

Güney Afrika doğumlu ünlü İngiliz yönetmen Roger Michell, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Michell, tüm zamanların en çok izlenen, Julia Roberts'in başrolünde olduğu Notting Hill filmini yönetmişti.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 09:23
Ünlü yönetmen Roger Michell yaşamını yitirdi
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Notting Hill, Venus ve My Cousin Rachel gibi filmleri yönetmesiyle tanınan yönetmen, hayatını kaybetti.

Basın Derneği'nde yapılan açıklamayla Roger Michell'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Roger Michell, Başrollerini Julia Roberts ve Hugh Grant'ın paylaştığı 1999 yapımı romantik komedi Notting Hill (Aşk Engel Tanımaz) ile tüm zamanların en çok hasılat yapan İngiliz filmini yönetmişti.


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