İspanyol sinemasının Altın Ayı ödüllü ünlü yönetmeni Mario Camus yaşamını yitirdi
Berlin Film Festivali'nden en iyi film ödülünü kazanan ünlü İspanyol yönetmen Mario Camus hayatını kaybetti. İspanya'nın önemli eleştirmenlerinden Alfonso Sastre de yaşamını yitirdi.
İspanyol sinemasının kült isimlerinden ödüllü yönetmen Mario Camus, 86 yaşında hayatını kaybetti.
1983 yılında Berlin Film Festivali'nde "La Colmena" yani Arı Kovanı filmiyle Altın Ayı Ödülü kazanan yönetmen İspanya İç Savaşı sonrası dönemi anlatmıştı.
Santander'de öldüğü bildirilen Campus'un hayatını kaybettiği haberini İspanya Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi duyurdu.
Ünlü yönetmen filmlerinin çoğunda büyük edebi eserlerden etkilenmişti.
Haber Global'de yer alan habere göre, 1984 yılında 'Los Santos Inocentes' Kutsal Masumlar filmiyle Cannes Film Festivali'nden jürii özel ödülünü kazanan Campus, 2011'de İspanya'da Oscar'a eşdeğer görülen Goya ödülünü almıştı.
BİR ÖLÜM HABERİ DE ALFONSO SASTRE'DEN
İspanya'da on yıllarca süren diktatörlüğü açıkça eleştiren sansür eleştirmeni Alfonso Sastre de hayatını kaybetmişti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir paylaşım yaparak "Sinemayı ve tiyatroyu sevenler olarak bugün yastayız. İki kültür dehası Alfonso Sastre ve Mario Camus'a veda ediyoruz" diye yazdı.
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