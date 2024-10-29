Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:41

Güncelleme: 29.10.2024 - 10:44

Türkan Şoray:

Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet ve devrimlerinin, sonsuza kadar bekçisiyiz. Yaşasın Cumhuriyet.

Gülşen Bubikoğlu: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ata'mızın en büyük eseri Cumhuriyetimizin 101'inci yılı. Sonsuza kadar yaşasın.

Emel Sayın:

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Tarkan:

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.

Bizlere emanet ettiği Cumhuriyet emin ellerde.

Yaşasın Cumhuriyet,

Yaşasın laiklik,

Yaşasın demokrasi,

Yaşasın kak ve özgürlükler,

Yaşasın eadın erkek eşitliği,

Yaşasın hukukun üstünlüğü,

Yaşasın çağdaş eğitim ve bilim.

Yılmaz Erdoğan: Ebedi şükranlarımızla... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Erol Evgin:

Sevgili dostlar; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu babası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı, özlem, minnetle anarak Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutluyoruz.

Cumhuriyet; azim, bilgi, cesaret ve inanç özgürlüğüdür. Eşit vatandaşlıktır, hukuktur, adalettir, kadın haklarıdır, çağdaş, eğitimdir Cumhuriyet... Cumhuriyet, tek bayrak altında, vatanın her köşesinde birbirimize sımsıkı sarılmaktır. Cumhuriyet’in 101'inci yılında bilinç ve coşkuyla yeniden doğacağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Ajda Pekkan:

Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümü kutlu olsun! Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk milletinin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur, özellikle içinden geçtiğimiz bu zor günlerde... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.

Cem Yılmaz:

Büyük Atatürk'ün eseri Cumhuriyetimiz 101 yaşında. Bir asır önceden gördüğü, hayalini kurduğu her şeyin, milletimizin her ferdi için ne nimet olduğunu bilmemek bizim işimiz değil. Kıymet bilenlere kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.



Binnur Kaya:

Türkiye'min, memleketimin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimiz için, vatanımız için, aydınlık geleceğimiz ve şimdimiz için canını feda eden her bir insanımızın ve Atatürk'ümüzün ruhları şad olsun. Emanetiniz emanetimizdir.

Kenan Doğulu:

Atatürkümüzün lideriğinde, büyüklerimizin çabasıyla kurulan, Cumhuriyetimiz 101 yaşında! Ona verilen her emek, bu topraklarda aydınlığın ve güneşin daimi varlığı demek. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Aydan Şener:

Sonsuza dek Cumhuriyet, sonsuza dek Mustafa Kemal Atatürk... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Ebru Akel:

Cumhuriyetmizin kuruluşunun 101'inci yılında gururla, sevgiyle, hayranlıkla, özlemle... Ata’m izindeyiz. ‘Ne Mutlu Türk’üm Diyene!’

Tan Sağtürk:

En büyük bayram kutlu olsun.

Özge Özpirinçci:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Engin Altan Düzyatan:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 101 yıl önce olduğu gibi, bugün de aynı kararlılık ve inançla yaşasın Cumhuriyet.

Hande Erçel:

Ata'm kalbimde sonsuz sevgin, aklımda fikrin, gösterdiğin yolda her zaman izindeyim. Bizlere armağan ettiğin Cumhuriyet kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Tolga Çevik:

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Ezgi Mola:

Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kutlu olsun.

İbrahim Büyükak:

101'inci yıl... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.