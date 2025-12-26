Unutkanlık sandığınız şey vitamin eksikliği olmayabilir: Hafızayı güçsüzleştiren 5 yaygın alışkanlık

Günlük hayatta yaşanan unutkanlık çoğu zaman B12, D vitamini ya da demir eksikliğiyle ilişkilendirilir. Ancak yapılan araştırmalar, hafif ve orta düzey unutkanlığın arkasında çok daha farklı nedenlerin yatabileceğini ortaya koyuyor. Uyku düzensizliği, stres, zihinsel yorgunluk ve hatta dijital alışkanlıklar, hafızayı vitamin eksikliğinden daha fazla etkileyebiliyor. Peki, unutkanlık gerçekten ne zaman vitamin eksikliğidir, ne zaman başka bir sorunun habercisidir? İşte, hafızayı güçsüzleştiren 5 yaygın alışkanlık...

UNUTKANLIK NEDİR, NE ZAMAN NORMALDİR?

Unutkanlık; bilgiyi hatırlayamama, odaklanma güçlüğü ve zihinsel dalgınlık olarak tanımlanır. Gün içinde yaşanan kısa süreli unutmalar çoğu zaman normal kabul edilir. Özellikle yoğun tempo, stresli dönemler ve uykusuzluk hafızayı geçici olarak zayıflatabilir.

Ancak unutkanlık günlük yaşamı etkilemeye başladıysa ve süreklilik gösteriyorsa, altta yatan nedenlerin araştırılması gerekir.

VİTAMİN EKSİKLİĞİ DIŞINDAKİ YAYGIN UNUTKANLIK NEDENLERİ

1. Kronik stres ve kaygı

Uzun süreli stres, beynin hafıza merkezini doğrudan etkiler. Sürekli gerginlik halinde olmak, bilgilerin kalıcı hafızaya geçmesini zorlaştırır.

2. Uyku kalitesinin düşük olması

Yetersiz ve düzensiz uyku, beynin kendini yenilemesini engeller. Özellikle derin uyku evresinin eksikliği, unutkanlığa neden olabilir.

3. Dijital aşırı yüklenme

Sürekli telefona bakmak, bildirimlerle bölünmek ve aynı anda birçok işle meşgul olmak, dikkat süresini kısaltır. Bu durum “unutkanlık hissi” yaratır.

4. Zihinsel yorgunluk

Yoğun düşünme, uzun süre ekran başında kalma ve molasız çalışma beyni yorar. Yorgun beyin bilgiyi depolamakta zorlanır.

5. Hareketsiz yaşam

Fiziksel aktivitenin az olması, beyne giden oksijen miktarını düşürür. Bu durum hafıza performansını olumsuz etkileyebilir.

VİTAMİN EKSİKLİĞİ NE ZAMAN ŞÜPHE UYANDIRIR?

Unutkanlıkla birlikte şu belirtiler varsa vitamin eksikliği ihtimali değerlendirilmelidir:

Sürekli halsizlik

Dikkat dağınıklığı

Baş dönmesi

El ve ayaklarda uyuşma

Ruh hali değişimleri

Bu belirtiler özellikle B12, D vitamini ve folik asit eksikliklerinde görülebilir.

UNUTKANLIĞI AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?