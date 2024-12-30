Üst üste iki kaşık... Finale öncesinde iki yarışmacı geride kaldı!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 11:43

Güncelleme: 30.12.2024 - 11:43

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda yarı finale kalacak isimler belli oluyor. Üç yarışmacı yarı finali garantilerken geride sadece iki isim kaldı. Bugün gerçekleşecek olan oyunların ardından Beyza veya Kerem yarı finale çıkan son isim olurken bir yarışmacı MasterChef Türkiye yolculuğuna veda edecek.

Eda final etabında hazırladığı tatlı ile Somer ve Danilo Şef'ten 9,5 puan, Mehmet Şef'ten ise 8,5 puan alarak gecenin sonunda toplam 74 puana ulaştı. Kerem'in 69, Beyza'nın ise 65 puan aldığı gecede birinci olarak adını ilk dörde yazdıran üçüncü isim oldu.

ÜST ÜSTE İKİ KAŞIK!

29 Aralık'ta gerçekleşen oyunların ardından Eda 2024 sezonunun üçüncü kaşığını aldı. Somer Şef tarafından atılan kaşık ve şefler aldığı yüksek puanlar ile Eda yarı finale çıkan üçüncü isim oldu. Eda dışında Semih ve Onur da ilk dörde çıkan diğer yarışmacılar oldu.

30 Aralık'da yayımlanacak olan bölümün ise fragmanı yayımlandı. Kerem ve Beyza'nın yarıştığı gecede Danilo Şef tarafından kaşık atıldığı görüldü.