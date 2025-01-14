Usta oyuncu Bedia Ener Öztep, hayatını kaybetti!

Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan usta oyuncu Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayata veda etti. Öztep'in vefat haberini oğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Usta oyuncu Bedia Ener Öztep, hayatını kaybetti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 08:19

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Neyyir Hanım' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Bedia Ener Öztep, 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncunun vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı "Ben melek oldum" paylaşımı ile duyurdu.

"Yaprak Dökümü", "Kırık Kanatlar", "Bir Zamanlar Osmanlı", "Ada Masalı" ve "Mahallenin Muhtarları" gibi birçok önemli projeyle tanınan tiyatro sanatçısı Bedia Ener Öztep'in ölüm haberi sevenlerini üzdü.


Etiketler: #oyuncu #Ölüm #Yaprak Dökümü #Bedia Ener Öztep

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