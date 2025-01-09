Edip Akbayram yoğun bakımda: Ailesinden açıklama geldi

Yayınlanma: 09.01.2025 - 13:38

Güncelleme: 09.01.2025 - 16:56

Usta sanatçı Edip Akbayram, geçirdiği bir düşme sonucu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İÇ KANAMA TESPİT EDİLDİ



Usta sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kaldı. Önceki gün taburcu olan Akbayram, bu sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakıma alınan Akbayram'ın tedavisine devam ediliyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Akbayram'ın eşi Ayten ve kızı Türkü Akbayram, hastanede ünlü sanatçıyı bekliyor.

AKBAYRAM AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan ve eşi Ayten Akbayram, ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Edip Akbayram'ın zatürre sonrası taburcu olarak eve çıktığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik. Hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyor ve tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyoruz. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Sevenlerinden dua bekliyoruz."

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

29 Aralık 1950’de Gaziantep’te doğan Edip Akbayram, henüz 9 aylıkken çocuk felci geçirdi. Zorlu bir çocukluk dönemi geçiren Akbayram, Şahinbey Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Müzik tutkusuyla lise yıllarında kendi orkestrasını kurarak sahne almaya başladı.

MÜZİK KARİYERİNİN İLK ADIMLARI

1968 yılında liseyi bitirip İstanbul’a yerleşen Akbayram, lisedeki orkestrasında Pir Sultan Abdal ve Karacaoğlan gibi halk ozanlarının eserlerini besteleyerek seslendirdi. İlk plağını da lise yıllarında çıkardı. "Kendim Ettim Kendim Buldum" adlı bu plak, “Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası” ve “Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler” başlıklarıyla yayımlandı.

1972 yılında Aşık Veysel’in bir şiirinden esinlenerek bestelediği "Kükredi Çimenler" şarkısıyla, Günaydın Gazetesi’nin düzenlediği Altın Mikrofon yarışmasında büyük bir çıkış yakaladı. Bu başarı, Edip Akbayram’ı yurt çapında tanınan bir sanatçı haline getirdi.

SATIŞ REKORLARI VE ALTIN PLAK

Sanatçı, "Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi kazandı ve altın plak ödülü aldı. Bugüne kadar farklı kuruluşlardan 250 kadar ödül alan Akbayram, Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri olarak müzik kariyerini sürdürdü.

DOSTLAR ORKESTRASI VE TRT YASAĞI

1974 yılında Dostlar Orkestrası’nı kuran Akbayram, Anadolu rock müziğinin öncü isimlerinden biri olarak tanındı. Ancak 1981-1988 yılları arasında, bestelerinin TRT’de çalınması yasaklandı. Bu dönemde de üretmeye devam eden sanatçı, halk müziği ve rock öğelerini harmanlayan eserleriyle dikkat çekti.

ÖZEL HAYATI

1979 yılında Ayten Akbayram ile evlenen sanatçının, bu evlilikten Ozan adında bir oğlu ve Türkü adında bir kızı bulunuyor.