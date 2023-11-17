Usta oyuncu Haluk Bilginer Covid-19'a yakalandı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 12:40

Güncelleme: 17.11.2023 - 12:40

Yeni filmi ‘Maria'da Angelina Jolie ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Haluk Bilginer, Covid- 19'a yakalandı. Bilginer, bir yandan da Zuhal Olcay ile birlikte 'Kel Şarkıcı' oyununda yer alıyordu.

Posta’da yer alan habere göre; O Bilginer koronavirüse yakalanınca oyunun sonraki gösterimleri ertelendi.

Usta oyuncunun hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.























































































































