Usta oyuncu Haluk Bilginer Covid-19'a yakalandı

Usta oyuncu Haluk Bilginer koronavirüse yakalandı. Bilginer'in hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 12:40
Usta oyuncu Haluk Bilginer Covid-19'a yakalandı
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Yeni filmi ‘Maria'da Angelina Jolie ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Haluk Bilginer, Covid- 19'a yakalandı. Bilginer, bir yandan da Zuhal Olcay ile birlikte 'Kel Şarkıcı' oyununda yer alıyordu.

Posta’da yer alan habere göre; O Bilginer koronavirüse yakalanınca oyunun sonraki gösterimleri ertelendi.

Usta oyuncunun hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.
































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