Usta oyuncu Haluk Bilginer Covid-19'a yakalandı
Usta oyuncu Haluk Bilginer koronavirüse yakalandı. Bilginer'in hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.
Yeni filmi ‘Maria'da Angelina Jolie ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Haluk Bilginer, Covid- 19'a yakalandı. Bilginer, bir yandan da Zuhal Olcay ile birlikte 'Kel Şarkıcı' oyununda yer alıyordu.
Posta’da yer alan habere göre; O Bilginer koronavirüse yakalanınca oyunun sonraki gösterimleri ertelendi.
Usta oyuncunun hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.
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