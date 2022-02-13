Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı: '40 milyon TL değerinde...'
Kıbrıs'ta sahne alan Serdar Ortaç vasiyetini ilk kez açıkladı. 40 milyon değerinde evi olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik Vakfı'na, şehitlere dağıtılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Serdar Ortaç, Sevgililer Günü'ne özel önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Ortaç, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Ortaç gazetecilerin vasiyet sorusu üzerine, "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim" cevabından sonra sahip olduğu serveti açıkladı.
"BİRAZ BOŞ KONUŞTUM"
Geçen günlerde yaptığı "Kürtaj" açıklamasıyla bir süre gündemi meşgul eden Ortaç'a basın mensupları gelen tepkileri sordu. Şarkıcı, "Tabi o konuda biraz boş konuştum insanların tepki vermesi normal" dedi.
40 MİLYONLUK VASİYET
Medyaradar'da yer alan habere göre, gazeteciler Ortaç'a da "Serdar Bey Allah uzun ömürler versin. Birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklıyor. Sizin bir vasiyetiz var mı?" sorusu yöneltti.
Ortaç, soruya "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum" cevabını verdi.
BORÇLARINI KAPADI
Serdar Ortaç kumar borcu yüzünden bankaya 10 milyon TL borçlanmıştı. Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a ise 600 bin TL nafaka borcu bulunuyordu. Serdar Ortaç 2022'nin başında temize çıktığını açıkladı.
İlgili Haberler
- Kürtaj sözleriyle tepki çeken Serdar Ortaç'tan yeni açıklama
- Gonca Vuslateri'den Serdar Ortaç'ın 'kürtaj' açıklamasına tepki: 'Bu nasıl leşlik'
- Serdar Ortaç: Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- 'İyileşme süresi 4 haftayı bulur'
- G.Saray'da Arda ve Emre geri döndü!
- RTÜK'ten 'lisans kararı'na yönelik yeni açıklama
- Galatasaray kabustan uyanamıyor
- İmamoğlu: Türkiye değişime hazır
- Falyalı suikastında yeni gelişme
- TİP’in 'Müdahale Kongresi' başladı
- Ukrayna krizi: Hangi ülke ne çağrısı yaptı?
- Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı
- Beşiktaş'ın Adana kafilesinde 6 eksik!