Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'den kötü haber

14 Şubat 2022 Pazartesi, 10:07

Omicron varyantının da etkisiyle Türkiye ve dünyada koronavirüs vaka sayıları hızla artıyor. Aralarına şarkıcı, oyuncu gibi isimlerin de dahil olduğu pek çok isimden 'Covid-19 pozitif' haberleri geliyor.

Son olarak bu isimlerden biri de Ayna grubunun kurucusu ve solisti, müzisyen Erhan Güleryüz oldu. Sevenlerini üzen haberi sosyal medya hesabından duyuran Güleryüz, PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"7 GÜN SONRA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Sağlık Bakanlığı’nın test sonucuyla ilgili kendisine gönderilen mesajı paylaşan Güleryüz, şu ifadeleri kullandı:

"Sn. SAM* GÜL*, 13/02/2022 tarihli test sonucu POZİTİFtir. Ekiplerimiz gelene kadar acil sağlık durumu dışında lütfen evden çıkmayınız."

Tam adı Samim Erhan Güleryüz olan sanatçı paylaşımında sevenlerine "7 gün sonra görüşmek üzere...." dedi.