Usta senarist ve oyuncu Suphi Tekniker hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.10.2024 - 00:56

Güncelleme: 21.10.2024 - 00:56

Oyunculuğunun yanı sıra güçlü bir kaleme sahip olan Tekniker, birçok Yeşilçam filminin senaristliğini de üstlenmiş ve ömrüne birçok başarıyı katarken hafızalarımızda unutulmaz bir yer edinmeyi de başarmıştı.

Tekniker'in ölüm haberini Şehir Tiyatroları şu sözlerle duyurdu:

"Ustamız Suphi Tekniker’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Kurucumuz Muhsin Ertuğrul’un teşvikiyle 1960 yılında, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda Kral Lear oyununda figüran olarak sahneye çıkan, sonrasında tiyatroda oynadığı başrollerle sahnedeki başarısını kanıtlayan, ardından sinemada Şener Şen, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi ustaların rol aldığı filmler başta olmak üzere birçok filmin senaryo yazarlığı ve tiyatro ve sinemada oyuncu olarak sanat yolculuğunu başarıyla yürüten Tekniker, bir röportajında “Şehir Tiyatrosu sevincimdir. Dünyaya bir daha gelsem yine Şehir Tiyatroları’nda gelir, aynı şekilde aynı hayatı yaşamak isterim. Tiyatrocu olmak isterim” diyecekti.

Suphi Tekniker’i sonsuz yolculuğuna uğurlarken, İstanbul Şehir Tiyatrosu Ailesi olarak, ustamıza Allah’tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz."

Ustamız Suphi Tekniker’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Kurucumuz Muhsin Ertuğrul’un teşvikiyle 1960 yılında, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda Kral Lear oyununda figüran olarak sahneye çıkan, sonrasında tiyatroda oynadığı başrollerle sahnedeki başarısını kanıtlayan,… pic.twitter.com/elQJ33OZLX — Şehrin Tiyatrosu (@sehir_tiyatrosu) October 20, 2024

SUPHİ TEKNİKER KİMDİR?

Suphi Tekniker, 10 Ocak 1940 tarihinde Mersin'de doğdu. Mersin Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu. 1957 yılında amatör oyuncu olarak tiyatroya katıldı. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev aldı.

1960 yılında senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı; Orhan Günşiray, Fatma Girik ve Suphi Kaner'in de rol aldıkları "Cici Kâtibem" filmi ile oyunculuğa başladı. 1975 yılından başlayarak birçok filmlerin senaryosunu yazdı. Oynadığı filmlerdeki, temiz yüzeyle hatırlanmaktadır. Belli başlı rolleri; Hülya Koçyiğit ile oynadığı Şoför filminde Hülya Koçyiğit'in "eniştesi", "Talihsiz Yavrum" filminde "Şoför Reşat", Tatlı Dillim filminde "basketbolcu", Tarkan Gümüş Eyer filminde "Tulga", Vukuat Var filminde "Güllüyü kandıran Ramazan", Cici Katibem'de ise "foto mühabiri"dir.