Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray’a 'fahri doktora' ünvanı verildi

Türk sinemasının yıldızı Türkan Şoray'a KKTC'de "fahri doktora" ünvanı verildi.

Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray’a 'fahri doktora' ünvanı verildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2024 - 13:16

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkan Şoray, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından "fahri doktora" unvanına layık görüldü. Tören, 2024-2025 akademik yılının başlangıcı dolayısıyla GAÜ’nün Girne yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Törene KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, üniversite yetkilileri ve öğrenciler katıldı. "Yeşilçam'ın Sultanı" olarak bilinen Türkan Şoray, programın başlangıcında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından GAÜ’nün 40. yılına özel hazırlanan video gösterimini izledi.

Şoray'a, GAÜ Senatosu'nun kararı doğrultusunda "fahri doktora" unvanı takdim edildi. Ünvan takdimi sırasında, Balıkçı Kız filminden esinlenerek hazırlanan kırmızı beyaz renkteki GAÜ cübbesi giydirildi. Bakan Ertuğruloğlu, aynı zamanda Türkan Şoray’a üniversite adına bir anı plaketi takdim etti.

Konuşmasında eğitim ve üniversitenin kutsal olduğuna dikkat çeken Şoray, KKTC’ye davet edilmesinin kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu belirtti. 50 yıldır Kıbrıs’a özel bir sevgisi olduğunu dile getiren Şoray, “50 yıl önce buraya geldiğimde, ‘Kıbrıs’ta her şey güzel olsa’ diye içimden bir dilek geçirmiştim. Burası bağımsız olduğunda ise en az Kıbrıslı Türkler kadar sevindim” dedi.

Bu anlamlı tören, Türkan Şoray'ın kariyerine yeni bir onur katarken, Kıbrıs’la olan derin bağlarını bir kez daha gözler önüne serdi.


Etiketler: #Türkan Şoray #Fahri Doktora #KKTC

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