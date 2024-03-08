Üstün Dökmen Ankara'da okurlarıyla buluşacak...

Yayınlanma: 08.03.2024 - 20:35

Güncelleme: 08.03.2024 - 20:36

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, "Romanlarda Yaşama Yerleşmek" isimli söyleşiyle Ankara'daki okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 10 Mart Pazar günü Çankaya'da gerçekleşecek olan söyleşide, katılımcılar psikolog ve yazar Üstün Dökmen'i roman konusunu ele alırken dinleme şansı bulacak.

Üstün Dökmen'in, söyleşi ve imza günü 10 Mart Pazar günü saat 15.00'te gerçekleşecek.