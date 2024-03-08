Üstün Dökmen Ankara'da okurlarıyla buluşacak...
Prof. Dr. Üstün Dökmen edebiyat tutkunları ile buluşmaya hazırlanıyor. Psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen 10 Mart Pazar günü Ankara'da okurlarıyla buluşacak.
Psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, "Romanlarda Yaşama Yerleşmek" isimli söyleşiyle Ankara'daki okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 10 Mart Pazar günü Çankaya'da gerçekleşecek olan söyleşide, katılımcılar psikolog ve yazar Üstün Dökmen'i roman konusunu ele alırken dinleme şansı bulacak.
Üstün Dökmen'in, söyleşi ve imza günü 10 Mart Pazar günü saat 15.00'te gerçekleşecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Portakal'a çok sert 'Burcu Köksal' yanıtı
- İstanbul yarışında dikkat çeken fark
- İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları...
- Burcu Köksal’dan flaş 'DEM' açıklaması
- Özer Sencar'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?
- Gözyaşlarına hakim olamadı: 'Her veda hüzünlüdür...'
- İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması
- 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi'
- Erdoğan'la ilk tanışmasını anlattı