Üşüme hissinin altında yatan sessiz tehlike: Hipotiroidi

Kış aylarında havaların soğuması normal. Ancak sürekli üşüme hissi, çoğu zaman “üşüyen bir yapım var” diye geçiştirilse de, aslında vücudun sessiz bir yardım çağrısı olabilir.

Uzmanlar bu belirtinin toplumda sık görülen ama çoğu zaman geç fark edilen bir sağlık sorunu olan hipotiroidiye işaret ettiğini belirtti.

Tiroid bezinin yeterince hormon üretememesiyle ortaya çıkan hipotiroidi, metabolizmayı yavaşlatarak vücudun ısı üretimini azaltıyor. Bu da kişide sürekli bir üşüme hissine, halsizliğe ve kilo alımına yol açabiliyor. Özellikle kadınlarda daha sık görülen bu durum, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Cumhuriyet’e konuşan Memorial Ataşehir Hastanesi Meme ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Çitgez, hipotiroidinin vücuttaki tüm sistemleri etkileyebileceğini belirterek, “Tiroid bezi, saçlardan kalbe, beyne kadar birçok dokunun çalışma hızını düzenler. Bu nedenle hormonların eksikliği, vücut ısısının düşmesine ve kronik üşüme hissine yol açabilir” dedi.

‘KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR’

Hipotiroidinin kadınlarda erkeklere göre daha sık görüldüğünü ve bu durumun hormonal nedenlerine dikkat çeken Çitgez, “Kadınların adet döngüsü, hamilelik ve menopoz gibi dönemleri tiroid bezini daha duyarlı hale getiriyor. Ayrıca Hashimoto tiroiditi gibi otoimmün hastalıklar da kadınlarda daha yaygın” diye konuştu.

‘TEDAVİ GECİKİRSE KALP VE BEYİN DE ETKİLENİYOR’

Sürekli üşüme hissinin yanı sıra halsizlik, kilo alma, saç dökülmesi, cilt kuruluğu, kabızlık, depresyon ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerin de hipotiroidiye işaret edebildiğine değinen Çitgez, bu şikayetlerin bir arada görülmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı.

Hipotiroidinin tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğine dikkat çeken Çitgez, “Kalp-damar hastalıkları, yüksek kolesterol, depresyon, kas güçsüzlüğü, adet düzensizlikleri ve hatta koma gibi hayati riskler gelişebiliyor. Hipotiroidi sadece bir hormon bozukluğu değil, tüm vücudu etkileyen sistemik bir hastalıktır. Bu nedenle belirtiler hafife alınmamalı” uyarısında bulundu.