Ünlü oyuncu ve yönetmen Patrick Molefe Shai hayatını kaybetti

23 Ocak 2022 Pazar, 16:11

Görsel: YouTube / Afternoon Express

"Soul City" ve "Generations" gibi yapımlarla tanınan Güney Afrikalı oyuncu ve yönetmen Patrick Molefe Shai öldü. Shai'nin ölüm haberi ailesi tarafından doğrulandı.

Sanatçı, ölümünden iki gün önce rapçi Cassper Nyovest ile kavgasından dolayı Nyovest ve annesinden özür dilemişti.

Shai özür açıklamasında, "Ağzımdaki iğrenç kelimeleri silebilecek kadar özür yok, bunları söylememeliydim çünkü benim savunduğum şeye de aykırı. Son ifademden dolayı pişmanlıkla ve utançla doldum, saçma sapan bir konuşmaydı. İnsanları güldürmek içindi ama yanlış bir yere gitti” ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCE SOSYAL MEDYA YALANI SANILDI

Çok izlenen yapımların yönetmeni ve dizilerin aranan aktörü tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahipti. İlk olarak Patrick Molefe Shai ölüm haberi önce sosyal medya balonu olarak algılandı.

Ancak ünlü yönetmen ve oyuncunun ailesinin yaptığı resmi açıklama sonrası sanat dünyası yasa gömüldü.

OYNADIĞI DİZİ ÖDÜL GETİRMİŞTİ

Daha çok Patrick Shai olarak bilinen Patrick Molefe Shai, Güney Afrika'nın Dobsonville şehrinde doğdu. Shai, kariyerine Safari Ranch'te dansçı olarak başladı. Daha sonra, 2000 yılında NTVA Avanti Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında Avanti Ödülü'nü kazandığı Soul City dizisine dahil oldu.

Güney Afrika Bağımsız Film Yapımcıları'nın kurucu üyelerinden biri olan Shai kariyeri boyunca "A Place for Weeping", "Red Scorpion", "Blind Justice", "Diamond in the Rough", "The Last Samurai", "Screenplay", "Schweitzer", "Taxi to Soweto", "Hearts & Minds", "Mission Top Secret" ve daha birçok yapımda yer aldı.