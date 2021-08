Bir döneme damgasını vurmuştu: Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:32

Ünlü oyuncu Alex Cord'un Teksas'taki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

88 yaşındaki oyuncunun ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.

Haber Global'de yer alan habere göre, ölüm haberini oyuncunun menajeri Linda McAlister doğruladı.

ALEX CORD KİMDİR?

55 bölümlük popüler dizi Airwolf'ta Archangel lakaplı Michael Coldsmith Briggs III'ü canlandırdığı rolüyle üne kavuşan Cord, 3 Mayıs 1933'e New York'ta doğmuştu.

İtalyan bir ailenin çocuğu olan Cord, çocuk felci geçirdiği için zor bir çocukluk yaşadı. Ailesiyle Wyoming'e taşındıktan sonra bir doktorun tavsiyesiyle at binerek ve terapi egzersizleriyle iyileşmeyi başardı.

Western filmlerinde oynayarak kariyerine başlayan Cord, ayrıca rodeocu ve at eğitmeniydi.

İlk başlarda gerçek adı olan Alexander Viespi Jr.'ı kullandıktan sonra sahne adını Alex Cord olarak değiştirdi.

Hayatının son döneminde at yetiştiriciliği yapıyordu.

Oynadığı filmler arasında Synanon, Chosen Survivors, Jungle Warriors, A Girl to Kill FOr, Frie from Below sayılabilir. Televizyonda ise Airwolf'un yanı sıra, War of The Worlds, Freddy'nin Kabusları, Görevimiz Tehlike, Kung Fu: Efsane Devam Ediyor gibi dizilerde görev aldı.