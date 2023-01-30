Uyku apnesine neden olan belirtiler nelerdir?

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 07:00

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Muharrem Arslandağ uyku apnesinin, uyuma esnasında üst solunum yolunun tıkanması ve kan oksijen basıncının azalması hali olduğunu belirtti.

Arslandağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Apne esnasında boğazın kasları kasılarak hava geçişini engeller ve nefes alma anında kısa süreli bir nefes durması gelişir. Bu duraksama kan oksijenini azaltır, dolayısı ile karbondioksit seviyesi de artar.

Beyin bu olayı hissedince uyku derinliğini azaltır ve soluma işlemi tekrar başlar. Bu an bazı kişilerde ani soluk alma işlemleri bazı kişilerde horlama gelişebilir. Bu olaylar gece boyunca sık sık tekrarlar, dolayısı ile beyin dinlenecek fırsat bulamaz. Soluma çabası insanı yorar, kişi gündüz uyuma ihtiyacı hisseder.

Şu şikayetleri olan kişilerde uyku apnesi daha sık görülür;

* Horlama, kalın ve kısa boyun yapısı

* Büyük bademcik ve geniz eti

* Sabah dinlenmeden uyanma ve baş ağrıları

* Uykuda boğulma, boğularak aniden uyanma

* Gece terlemeleri (baş ve boyun bölgesinde)

* Gece sık idrara kalkma

* Çarpıntı, hipertansiyon, depresyon, sinirlilik, cinsel sorunlar"