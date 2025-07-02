Uyku düzenini etkiliyor, kilo almaya sebep oluyor: Geceleri geç saatlerde tüketmemeniz gereken 7 besin

Günün yoğunluğunda öğünler bazen gecikse de, geç saatlerde yapılan atıştırmalar sindirim sistemini zorlar, uyku kalitesini düşürür ve kilo alımını hızlandırır. Özellikle yatmadan önce tüketilen bazı yiyecekler, vücutta şişkinlik, mide yanması, hatta uykusuzluk gibi sorunlara yol açabilir. Peki, uyku düzenini etkileyip kilo alımına sebep olan gıdalar nelerdir? İşte, geceleri geç saatlerde tüketmemeniz gereken 7 besin...





GECELER İ GE Ç SAATLERDE T Ü KETMEMEN İ Z GEREKN 7 BES İ N

1. Kızartmalar ve yağlı gıdalar:

Patates kızartması, hamburger, pizza gibi yüksek yağ içeren yiyecekler midenin uzun süre çalışmasına sebep olur. Gece boyunca mide dinlenemediği için hem reflü riski artar hem de uyku kalitesi bozulur.

2. Baharatlı yiyecekler:

Aşırı acı biber, sarımsak ve soğan gibi baharatlı içerikler mideyi uyararak sindirim sistemini zorlar. Ayrıca bu tür yiyecekler terleme ve huzursuzluk da yapabilir.

3. Çikolata ve tatlılar:

Gece geç saatte alınan şekerli gıdalar kan şekerini ani şekilde yükseltir. Bu da kısa vadede enerji artışı yaratır ancak ardından gelen düşüşle birlikte uykusuzluk ve huzursuzluk hissi doğar.





4. Kafein içeren içecekler ve besinler:

Kahve, çay, enerji içecekleri ve kakao gibi ürünler merkezi sinir sistemini uyarır. Gece geç saatte alındıklarında uykuya dalmayı zorlaştırır ve sabah yorgun kalkmanıza neden olabilir.

5. Gazlı ve asitli içecekler:

Kola, gazoz ve soda gibi içecekler midede şişkinlik ve gaz yapar. Ayrıca mide asidini artırarak gece boyunca yanma hissi yaratabilir.

6. Turunçgiller ve domates:

Portakal, greyfurt gibi meyveler ile domates asidik yapıları nedeniyle mideyi uyarabilir. Bu da gece boyunca reflü veya mide ekşimesi gibi problemleri tetikleyebilir.

7. Beyaz ekmek ve rafine karbonhidratlar:

Geç saatte tüketilen makarna, beyaz ekmek ya da börek gibi karbonhidrat ağırlıklı besinler kan şekeri dengesini bozar, sindirimi zorlaştırır ve vücutta yağ olarak depolanma riskini artırır.