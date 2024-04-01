Uyku pozisyonununuz kırışıklıklarınızın nedeni olabilir!

Yayınlanma: 01.04.2024 - 21:03

Güncelleme: 01.04.2024 - 21:03

Uykunun insanlar için önemli bir ihtiyaç olduğu bilinirken, uyku pozisyonlarının cilt üzerindeki etkisi son yıllarda daha fazla dikkat çekmeye başladı. Özellikle yan veya karın üstünde uyumak, ciltte kırışıklık oluşumuna neden olabilir mi? Bu konuda dermatologlar açıklamalarda bulundu.

Bazı sosyal medya paylaşımları, yan veya karın üstünde uyumanın, yüzün yastığa bastırılması sonucu ciltte kırışıklıklara yol açabileceğini iddia ediyor. Uzmanlara göre, uyku pozisyonlarına bağlı olarak yüzde oluşan basınç ve yerçekimi etkisi, uyku çizgileri olarak adlandırılan kırışıklıkların gelişimine katkıda bulunabilir.

Dermatologlar, sürekli olarak yan veya karın üstünde uyumanın, yüzün belirli bölgelerine sürekli baskı uygulayarak kırışıklıkların oluşumunu teşvik edebileceğini belirtiyorlar. Bu, zamanla derinleşen çizgilere veya kırışıklıklara yol açabilir.

Ancak, kırışıklıklar sadece uyku pozisyonuna bağlı olarak oluşmaz. Uzmanlar, tekrarlanan yüz hareketleri, güneşe maruz kalma, genetik faktörler, beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörlerin de kırışıklıkların gelişiminde rol oynadığını belirtiyorlar.

Öte yandan araştırmalar, sırt üstü uyumanın uyku kalitesi için en iyi pozisyonlardan biri olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, bir kişinin kırışıklıklar konusunda endişeleri varsa, uyku pozisyonunu değiştirmesi önerilebilir.