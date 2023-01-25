Uykusuz'a böyle veda ettiler: 'Üzgün değil kızgınım...'

Mizah dergisi Uykusuz, bugün son sayısının çıkacağını belirterek, "Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın" açıklamasını yaptı. Derginin okuyucuları söz konusu haberi üzüntüyle karşılarken; Uykusuz'un sevilen kalemlerinden 'Otisabi' mahlaslı Yılmaz Aslantürk de bir veda mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 10:20
Uykusuz'a böyle veda ettiler: 'Üzgün değil kızgınım...'
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Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz veda ediyor. Derginin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son sayımız yarın (bugün) bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın" denildi.

Paylaşımda son sayının kapağına da yer verildi.

OTİSABİ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Uykusuz'un veda haberi, sosyal medyada okuyucuları derinden üzdü. Derginin veda tweeti binlerce kez alıntılanırken, #Uykusuz etiketi de Twitter Türkiye gündemine girdi.

Öte yandan derginin önemli kalemlerinden, 'Otisabi' mahlaslı Yılmaz Aslantürk de kişisel sosyal medya hesabından bir flood (tweet dizisi) paylaştı. 

"AYRILANLARIN ARKASINDAN BERBAT ŞEYLER SÖYLEDİLER"

"Üzgün değil kızgınım" diyen ünlü karikatürist, "Çok kısa sürede Türkiye’nin en değerli markası yaptık. Birlikte yaptık. Sadece bir çizer için alan da vardı ama derginin sevilmesini/satmasını sağlayan çeşitlilikti" ifadelerini kullandı.

Aslantürk, paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Dergiden ayrılanların arkasından berbat şeyler söylediler. Hatta ödedikleri telif kendilerine kalacağı için bile sevinenler oldu. Sonuçta çayın demini azaltarak satmaya çalışan çakal kahveci gibi davrandılar. Okur kendine yapılan saygısızlığı anladı ve bıraktı."

OKURLAR BÖYLE VEDA ETTİ

Derginin vedası, her kesimden sosyal medya kullanıcısını üzdü.

Aralarında ünlü isimlerin de olduğu pek çok Twitter kullancısı, yaptıkları paylaşımlarla Uykusuz'a böyle veda etti...

Uykusuz'un yayın hayatında dergide yer alan çizer ve yazarlar şu şekilde:

  • Alpay Erdem
  • Anıl Duman
  • Ömer Göksel
  • Mustafa Satıcı
  • Sönmez Karakurt
  • İlker Altungök
  • Kaan Sezyum
  • Cem Güventürk
  • Barış Uygur
  • Behnan Shabbir
  • Bülent Üstün
  • Cengiz Üstün
  • Cihan Ceylan
  • Cihan Kılıç
  • Deniz Ensari
  • Emrah Ablak
  • Ender Yıldızhan
  • Erman Çağlar
  • Ersin Karabulut
  • Fırat Budacı
  • Galip Tekin
  • Göksu Gül
  • Memo Tembelçizer (Mehmet Çilingir)
  • Oky (Oktay Gencer)
  • Nisan Hakan Özkan
  • Özer Aydoğan
  • Uğur Gürsoy
  • Vedat Özdemiroğlu
  • Yetkin Gülmen
  • Yılmaz Aslantürk
  • Yiğit Özgür
  • Ahmet Cambaz
  • İltem Dilek
  • Furkan Özçoban
  • Murat Karadan
  • Kubilay Odabaş
  • Engin Ergönültaş
  • Kenan Yarar
  • Eski çizer ve yazarlar
  • Engin Günaydın (2007)
  • Metin Fidan (2010-2011)
  • Yavuz Öztürk (2007-2011)
  • Umut Sarıkaya (2007-2015)

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