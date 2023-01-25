Uykusuz'a böyle veda ettiler: 'Üzgün değil kızgınım...'

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 10:20

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 10:21

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz veda ediyor. Derginin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son sayımız yarın (bugün) bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın" denildi.

Paylaşımda son sayının kapağına da yer verildi.

#Son sayımız yarın bayilerde.



Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz.



Hoşçakalın.#Uykusuz pic.twitter.com/aIiEGO7R64 — Uykusuz (@UykusuzDergi) January 24, 2023

OTİSABİ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Uykusuz'un veda haberi, sosyal medyada okuyucuları derinden üzdü. Derginin veda tweeti binlerce kez alıntılanırken, #Uykusuz etiketi de Twitter Türkiye gündemine girdi.

Öte yandan derginin önemli kalemlerinden, 'Otisabi' mahlaslı Yılmaz Aslantürk de kişisel sosyal medya hesabından bir flood (tweet dizisi) paylaştı.

"AYRILANLARIN ARKASINDAN BERBAT ŞEYLER SÖYLEDİLER"

"Üzgün değil kızgınım" diyen ünlü karikatürist, "Çok kısa sürede Türkiye’nin en değerli markası yaptık. Birlikte yaptık. Sadece bir çizer için alan da vardı ama derginin sevilmesini/satmasını sağlayan çeşitlilikti" ifadelerini kullandı.

Aslantürk, paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Dergiden ayrılanların arkasından berbat şeyler söylediler. Hatta ödedikleri telif kendilerine kalacağı için bile sevinenler oldu. Sonuçta çayın demini azaltarak satmaya çalışan çakal kahveci gibi davrandılar. Okur kendine yapılan saygısızlığı anladı ve bıraktı."

Üzgün değil kızgınım,

Çok kısa sürede Türkiye’nin en değerli markası yaptık. Birlikte yaptık. Sadece bir çizer için alan da vardı ama derginin sevilmesini/satmasını sağlayan çeşitlilikti… pic.twitter.com/QBAo8Yf88q — Yılmaz Aslantürk (@otisabi) January 24, 2023

OKURLAR BÖYLE VEDA ETTİ

Derginin vedası, her kesimden sosyal medya kullanıcısını üzdü.

Aralarında ünlü isimlerin de olduğu pek çok Twitter kullancısı, yaptıkları paylaşımlarla Uykusuz'a böyle veda etti...

Uykusuz'un yayın hayatında dergide yer alan çizer ve yazarlar şu şekilde: