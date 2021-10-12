Uykusuz'dan 'dolar' göndermeli Squid Game kapağı

12 Ekim 2021 Salı, 18:18

TCMB'nin faiz kararının ardından tarihi rekor seviyelerine yükselen dolar/TL, bu haftaya da rekorla başladı.

11 Ekim Pazartesi akşamı Kabine Toplantısı sonrası konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye ile ilgili sözleri sonrasında dolar, uluslararası piyasada 9.0152 seviyesine geldi. Euro/TL ise 10,4211 seviyelerinde işlem gördü.

UYKUSUZ’DAN GÖNDERMELİ ‘SQUID GAME’ KAPAĞI

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında Netflix'te yayınlanan ve büyük ilgi gören Squid Game dizisini kullanarak doların 9 TL'yi aşmasına gönderme yaptı.

Derginin kapağında "Dolar 9 TL'yi aştı" notu ile "Dilerseniz oy çokluğuyla oyunu sonlandırabilirsiniz" karikatürü yer aldı.

DİZİNİN KONUSU NE?

Netflix platformunda yayınlanan ve popülerliği her geçen gün hızla artan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde borca batmış çaresiz kişiler, gizemli bir örgütün hazırladığı platformlardaki çocuk oyunlarını oynayarak yüksek miktarlarda para kazanmak için birbirleriyle mücadele ediyor. Oyunların sonunda kaybedenler öldürülüyor. Oyuncular, isterlerse oy çoğunluğu ile oyuna son verebiliyor.

Uykusuz'un bu haftaki kapağı şöyle: