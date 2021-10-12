Uykusuz'dan 'dolar' göndermeli Squid Game kapağı
Mizah dergisi Uykusuz, dijital yayın platformu Netflix’in büyük ilgi gören ‘Squid Game’ dizisini ‘dolar‘ göndermesiyle kapağına taşıdı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından rekor seviyelerine yükselen dolar/TL, son olarak Erdoğan'ın Suriye açıklaması sonrası bir rekor daha kırarak uluslararası piyasada 9 TL'yi aşmıştı.
TCMB'nin faiz kararının ardından tarihi rekor seviyelerine
yükselen dolar/TL, bu haftaya da rekorla başladı.
11 Ekim Pazartesi akşamı Kabine Toplantısı sonrası konuşan AKP’li
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye ile ilgili sözleri sonrasında
dolar, uluslararası piyasada 9.0152 seviyesine geldi. Euro/TL ise 10,4211
seviyelerinde işlem gördü.
UYKUSUZ’DAN GÖNDERMELİ ‘SQUID GAME’ KAPAĞI
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki
kapağında Netflix'te yayınlanan ve büyük ilgi gören Squid Game dizisini
kullanarak doların 9 TL'yi aşmasına gönderme yaptı.
Derginin kapağında "Dolar 9 TL'yi aştı" notu ile
"Dilerseniz oy çokluğuyla oyunu sonlandırabilirsiniz" karikatürü yer
aldı.
DİZİNİN KONUSU NE?
Netflix platformunda yayınlanan ve popülerliği her geçen gün hızla artan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde borca batmış çaresiz kişiler, gizemli bir örgütün hazırladığı platformlardaki çocuk oyunlarını oynayarak yüksek miktarlarda para kazanmak için birbirleriyle mücadele ediyor. Oyunların sonunda kaybedenler öldürülüyor. Oyuncular, isterlerse oy çoğunluğu ile oyuna son verebiliyor.
Uykusuz'un bu haftaki kapağı şöyle:
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