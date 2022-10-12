Uykusuz'dan 'sansür yasası' kapağı
Mizah ve karikatür dergisi Uykusuz bu haftaki kapağına, kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak bilinen kanun teklifini taşıdı.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına “dezenformasyonla mücadele yasası” olarak bilinen ve kamuoyunda "sansür yasası" olarak adlandırılan kanun teklifini taşıdı.
AKP ve MHP’nin hazırladığı ve ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediliyor.
Uykusuz’un kapağında bir grup polis Twitter’daki yorum, beğeni ve retweet butonlarını şafak operasyonuyla gözaltına alıyor. Butonların ‘kaygılı’ olduğu görülürken polisler “Tek tek uğraşmaya gerek yok, bu üçünü alalım tamam işte”, “Eğ kafayı eğ!”, “Sus lan” diyor.
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