Uykusuz'dan 'market' kapağı

06 Ekim 2021 Çarşamba, 09:07

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu hafta Erdoğan'ın gündem olan Tarım Kredi Kooperatifi marketinden yaptığı alışverişi kapağına taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, evinin yakınındaki market alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" demişti.

Açıklamaları gündem olan Erdoğan'ın bu sözlerini Uykusuz dergisi de kapağında yer verdi. Kapakta, fiyatlardaki pahalılığa gönderme yapılırken yurttaşların sadece ekmek aldığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum" diye konuşmuştu.