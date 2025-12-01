Uykusuzluğun arkasındaki gizli tehdit: Somnifobi nedir, belirtileri nelerdir?

Uykunun insan sağlığı için vazgeçilmez olduğu hepimiz tarafından bilinir. Ancak bazı insanlar için uyku, dinlenme değil; korku, kaygı ve kontrol kaybı hissiyle ilişkilidir. Peki, uykusuzluğun arkasındaki bu gizli tehdit nedir, belirtileri nelerdir? İşte, somnifobi ile başa çıkma yöntemleri...

SOMNİFOBİ NEDİR?

Somnifobi, kişinin uykuya dalma veya uyku sırasında yaşanabilecek durumlar hakkında aşırı ve kontrol edilemeyen bir korku geliştirmesidir.

Bu korku genellikle şu düşüncelerle tetiklenir:

Uykuda ölece ği korkusu

Kabus g örece ği endişesi

Uyku sırasında kontrol ü kaybetme dü ş üncesi

Uykuda bir şey olacağı ve fark edemeyeceği korkusu

Uyku felci yaşama endişesi

Bu durum uzun vadede ciddi uyku bozukluklarına ve yoğun stres yüküne sebep olabilir.

SOMNİFOBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Somnifobi hem zihinsel hem fiziksel belirtiler gösterir. Bu belirtiler genellikle geceleri şiddetlenir.

Zihinsel Belirtiler

Uykuya dalma fikrinden korkma

Yatağa gitmeyi s ürekli erteleme

Uykuya yönelik a şırı kaygı

Kabus g örme korkusuyla uykuya direnme

Uyku ile ilgili yo ğun olumsuz d ü ş ünceler

Fiziksel Belirtiler

Kalp çarp ıntısı

Terleme

Nefes darlığı

Titreme

Midede sıkışma veya bulantı

Panik atak benzeri durumlar

SOMNİFOBİ NEDEN OLUR?

Travmatik Deneyimler

Ge çmi şte yaşanan kabuslar

Uyku felci deneyimleri

Uykuda ger çekle şen travmatik olaylar

Anksiyete ve Panik Bozuklukları

Genel kaygı d üzeyi yüksek olan ki şilerde somnifobi g örülme ihtimali artar.

Kontrol Kaybı Korkusu

Uyku sırasında bilin ç devreden ç ıkar. Bazı kişiler bu kontrol kaybını tehdit olarak algılar.

Uykuya Yüklenen Olumsuz Anlamlar

Uykuyu "tehlike", "ölüm", "kabus" veya "bilinmez" gibi kavramlarla e şleştirmek.

SOMNİFOBİ YAŞAMI NASIL ETKİLER?

Uykusuzluk ve buna bağlı t ükenmi şlik

Konsantrasyon g üçlü ğ ü

Duygu dalgalanmalar ı

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

G ündüz a şırı sinirlilik

Sosyal yaşamın ve iş/okul performansının bozulması

Somnifobi tedavi edilmezse uzun süreli sağlık sorunlarına yol açabilir.

SOMNİFOBİ İLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

1. Düzenli bir uyku rutini oluşturun

Her g ün ayn ı saatte yatıp kalkın

Yatak odasını yalnızca uyku i çin kullan ın

Loş ışık ve sessizlik sağlayın

2. Gece kaygısını azaltan nefes teknikleri

4-7-8 nefes tekniği

Derin diyafram nefesi

Yavaş ve ritmik nefes egzersizleri

3. Bilişsel-davranışçı teknikler (BDT)

Uyku hakkındaki felaket d ü ş üncelerinin yerine gerçekçi, sakinle ştirici d ü ş ünceler koymak etkilidir.

4. Gün içinde stres azaltıcı alışkanlıklar edinin

Meditasyon

Egzersiz

G ünlük tutma

Kafein tüketimini azaltma

5. Uykuya hazırlık ritüeli oluşturun

Sıcak duş

Bitki çay ı

Hafif bir m üzik

Ekranlardan uzakla şma

6. Profesyonel destek alın