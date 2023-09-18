Uyumadan önce bir bardak için! Horlamanız aniden kesilecek!

Horlama, birçok kişi için rahatsız edici bir sorun olabilir ve hem horlayan kişi hem de onunla aynı odada uyuyanlar için uykusuz gecelere neden olabilir. Endişe etmeyin horlamanın basit bir çözümü var...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:50
Uyumadan önce bir bardak için! Horlamanız aniden kesilecek!
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Uykusuzluk ve horlama, birçok faktörün sonucu olabilir, ancak araştırmacılar, sık sık horlamaya neden olan faktörlerden birinin kuruluk olduğunu tespit etti.

HORLAMAYA DOĞAL ÇÖZÜM

Boğaz ve burun bölgesindeki kuruluk, horlamayı artırabilir. İşte burada suyun devreye girdiği yer...

Malzemeler:

  • 2 elma
  • 2 havuç
  • 1 teze zencefil
  • Çeyrek limon

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve hazırladığınız bu içeceği her gece yatmadan tüketin.

Her malzemenin ayrı bir görevi var, izin verin açıklayalım; limon c vitamini deposudur ve nefes yollarınızı temizler. Elma ve havuç daha iyi uyku çekmenize yardımcı olur ve zencefil ise burnunuzda ağrı veya baskı hissediyorsanız, rahatlatır. Horlamayı en aza indirmek hatta tamamen ortadan kaldırmak için bu yöntemleri de deneyebilirsiniz.


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horlama Uyku nefes

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