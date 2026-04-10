'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Büşra Pekin'in ifadesi ortaya çıktı

10.04.2026 11:45:00
Haber Merkezi
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan oyuncu Büşra Pekin'in ifadesi ortaya çıktı. Pekin ifadesinde "Bahse konu maddeleri de kesinlikle hayatımın hiçbir döneminde tüketmedim. Yukarıda belirttiğim gibi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmam. Bu sebeple ne bir kimseyle irtibat kurdum ne bir kimseyi aracı kıldım ne de kimseye bu amaç için para transferi yaptım" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında ünlü oyuncu Büşra Pekin'in de yer aldığı 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Pekin, 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE TÜKETMEDİM"

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre; ünlü oyuncu Pekin, ifadesinde şunları söyledi:

"Sosyal medyalarım mevcuttur. Ancak hiçbir suretle bu platformlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici bir paylaşım, alıntı, yeniden gönderi yapmadım. Buna benzer bir paylaşım yapmam söz konusu dahi olmamıştır ve olamaz.

Bahse konu telefon şifresini yakın zamanda göğsümden geçirmiş olduğum ameliyata ilişkin fotoğraflar olduğundan dolayı daha önceden de belirli kişilerin sosyal medyada özel fotoğraflarının yayılması endişesiyle paylaşmak istemiyorum.

Bahse konu maddeleri de kesinlikle hayatımın hiçbir döneminde tüketmedim. Yukarıda belirttiğim gibi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmam. Bu sebeple ne bir kimseyle irtibat kurdum ne bir kimseyi aracı kıldım ne de kimseye bu amaç için para transferi yaptım.

Ben yıllardır oyunculuk işi yaptığım için ve Instagram'da ciddi bir takipçi kitlem olduğu için marka davet etkinliklerine influencer olarak davet edilmekteyim. Bahse konu şahsı da (Sercan Yaşar) birkaç kez bu açılış ve marka etkinliklerinde gördüm ve tanıştım. Herhangi bir yakınlığımız bulunmamaktadır. Bu sebeple kendisi ile etkinlik haricinde hiçbir yerde görüşmemekle birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle kullanmadık.

Az önce belirttiğim üzere bahse konu yasa dışı maddelerin kullanılmasını asla tasvip etmediğim için çevremdeki insanlar beni böyle bir ortama davet edemeyeceklerini ve ikram edemeyeceklerini bilirler. Bu nedenle buna benzer bir duruma asla şahit olmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığım için teminde söz konusu olmamıştır.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum."

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Emre Fel sessizliğini bozdu: 'Alkol dahi içmedim' İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şarkıcı Emre Fel, sürecin ardından yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 5 isim hakkında karar verildi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumunda verilen testlerin ardından 5 ünlü isim adliyeye sevk edildi. Söz konusu isimler, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Son dakika... Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Burak Deniz, Sinem Ünsal, Norm Ender, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu... Son dakika haberi... Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bu sabah bir operasyon daha düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan ile müzisyen Emircan Can İğrek ve Norm Ender'in de yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alındı. Öte yandan hakların gözaltı kararı olan Sinem Ünsal, Somer Sivrioğlu ve Ahsen Eroğlu'nun henüz gözaltına alınamadığı aktarıldı. İfade işlemleri tamamlanan ünlülerin, uyuşturucu test örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi