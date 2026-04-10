'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Büşra Pekin'in ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında ünlü oyuncu Büşra Pekin'in de yer aldığı 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Pekin, 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE TÜKETMEDİM"

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre; ünlü oyuncu Pekin, ifadesinde şunları söyledi:

"Sosyal medyalarım mevcuttur. Ancak hiçbir suretle bu platformlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici bir paylaşım, alıntı, yeniden gönderi yapmadım. Buna benzer bir paylaşım yapmam söz konusu dahi olmamıştır ve olamaz.

Bahse konu telefon şifresini yakın zamanda göğsümden geçirmiş olduğum ameliyata ilişkin fotoğraflar olduğundan dolayı daha önceden de belirli kişilerin sosyal medyada özel fotoğraflarının yayılması endişesiyle paylaşmak istemiyorum.

Bahse konu maddeleri de kesinlikle hayatımın hiçbir döneminde tüketmedim. Yukarıda belirttiğim gibi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmam. Bu sebeple ne bir kimseyle irtibat kurdum ne bir kimseyi aracı kıldım ne de kimseye bu amaç için para transferi yaptım.

Ben yıllardır oyunculuk işi yaptığım için ve Instagram'da ciddi bir takipçi kitlem olduğu için marka davet etkinliklerine influencer olarak davet edilmekteyim. Bahse konu şahsı da (Sercan Yaşar) birkaç kez bu açılış ve marka etkinliklerinde gördüm ve tanıştım. Herhangi bir yakınlığımız bulunmamaktadır. Bu sebeple kendisi ile etkinlik haricinde hiçbir yerde görüşmemekle birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle kullanmadık.

Az önce belirttiğim üzere bahse konu yasa dışı maddelerin kullanılmasını asla tasvip etmediğim için çevremdeki insanlar beni böyle bir ortama davet edemeyeceklerini ve ikram edemeyeceklerini bilirler. Bu nedenle buna benzer bir duruma asla şahit olmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığım için teminde söz konusu olmamıştır.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum."