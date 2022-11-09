Yumurta filminin konusu ne, oyuncuları kim?

09 Kasım 2022 Çarşamba, 15:41

Yumurta, yönetmenliğinde Semih Kaplanoğlu, senaryosunda ise Semih Kaplanoğlu ve Orçun Köksal olan, 2007 yapımlı dram filmidir.

YUMURTA FİLMİNİN KONUSU NE?

Yusuf, on beş yıl önce yaşadığı kasabayı terk edip İstanbul'a gelmiştir. Büyük şehir ve kasaba yaşantısının arasında kalan Yusuf, kimlik çatışması yaşar. Bir şiir kitabı yazmıştır fakat bu kitabı hiç kimse umursamamıştır. Yusuf'un yaşadığı hayal kırıklıkları, büyük şehirdeki yaşamını belirlemektedir. Kasabadan ansızın gelen ölüm haberi, onu kasabaya döndürecektir. Yusuf, ölen annesini uğurlamak için kasabaya döner. Yusuf, kasabaya gidişinde beklediğinden fazlasını bulacaktır.

YUMURTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nejat İşler

Saadet Işıl Aksoy

Ufuk Bayraktar

YUMURTA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yumurta filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.