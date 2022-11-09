Yumurta filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2007 yılında vizyona giren Yumurta filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Yumurta filminin konusu ne? Yumurta filminin oyuncuları kim? Yumurta filminin IMDb puanı kaç?
Yumurta, yönetmenliğinde Semih Kaplanoğlu, senaryosunda ise Semih Kaplanoğlu ve Orçun Köksal olan, 2007 yapımlı dram filmidir.
YUMURTA FİLMİNİN KONUSU NE?
Yusuf, on beş yıl önce yaşadığı kasabayı terk edip İstanbul'a gelmiştir. Büyük şehir ve kasaba yaşantısının arasında kalan Yusuf, kimlik çatışması yaşar. Bir şiir kitabı yazmıştır fakat bu kitabı hiç kimse umursamamıştır. Yusuf'un yaşadığı hayal kırıklıkları, büyük şehirdeki yaşamını belirlemektedir. Kasabadan ansızın gelen ölüm haberi, onu kasabaya döndürecektir. Yusuf, ölen annesini uğurlamak için kasabaya döner. Yusuf, kasabaya gidişinde beklediğinden fazlasını bulacaktır.
YUMURTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nejat İşler
Saadet Işıl Aksoy
Ufuk Bayraktar
YUMURTA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Yumurta filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.
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