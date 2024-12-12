Uzay görevlerine çözüm: Radyasyona karşı yeni güç keşfedildi!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 15:29

Güncelleme: 12.12.2024 - 15:29

Bilim dünyasında “Conan Bakterisi” lakabıyla tanınan Deinococcus radiodurans, ekstrem koşullarda hayatta kalma becerisiyle dikkat çekiyor. Bu mikroorganizmanın sırrı, vücudundaki güçlü bir antioksidan sistemde gizli. Northwestern Üniversitesi ve Uniformed Services Üniversitesi’nden araştırmacılar, bakterinin yüksek radyasyon direncinin mangan, fosfat ve amino asit peptidinden oluşan bir “üçlü kompleks” sayesinde mümkün olduğunu ortaya çıkardı. Bu keşif, gelecekte sağlık, savunma ve uzay araştırmaları gibi birçok alanda kullanılabilecek yeni koruyucu teknolojilere kapı aralıyor.

EN DAYANIKLI CANLININ SIRRI: MANGAN VE FOSFAT KOMPLEKSİ

Deinococcus radiodurans, Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın en radyasyon dayanıklı canlısı. Bakteri, Uluslararası Uzay İstasyonu dışında üç yıl boyunca hayatta kalabilmiş, Mars yüzeyindeki donmuş ortamda ise milyonlarca yıl varlığını sürdürebileceği öne sürülmüştü. Yapılan önceki çalışmalarda, bakterinin radyasyona dayanıklılığının hücrelerinde yüksek miktarda mangan antioksidanı bulundurmasıyla ilişkili olduğu bulunmuştu. Bu güçlü antioksidan, hücrelerin ve proteinlerin radyasyon nedeniyle zarar görmesini engelliyor.

ÜÇLÜ KOMPLEKSİN “GİZLİ SOSU”

Son araştırmada, mangan, fosfat ve amino asit peptidinden oluşan MDP (melatonin-türevi koruyucu) isimli bir sentetik antioksidan test edildi. Araştırmacılar, bu üçlü kombinasyonun birlikte çalışarak olağanüstü bir radyasyon koruması sağladığını keşfetti. Özellikle manganın, fosfat ve DP1 adı verilen peptidle birleştiğinde hücreleri ve proteinleri etkili bir şekilde koruyabildiği tespit edildi. Araştırma ekibine göre, bu “gizli sos,” bakterinin hayatta kalma başarısının temel nedenlerinden biri.

UZAY GÖREVLERİ VE DÜNYADAKİ OLASI KULLANIMLAR

Bu keşif, özellikle uzay araştırmaları için büyük bir potansiyele sahip. Astronotlar, uzun süreli uzay görevlerinde kozmik radyasyona maruz kalıyor ve bu durum sağlıklarını ciddi şekilde tehdit ediyor. Çalışmanın yazarlarından Michaely Daly, bu antioksidanın, astronotlara oral yolla verilebileceğini ve uzayda radyasyona karşı koruma sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca, Dünya’da meydana gelebilecek radyasyon sızıntılarına karşı insanları korumada da kullanılabileceği ifade ediliyor.

YENİ NESİL ANTİOKSİDANLARIN KAPISI ARALANDI

Araştırmacılar, Deinococcus radiodurans’ın üçlü kompleks yapısının diğer canlılarda da bulunup bulunmadığını incelemek istiyor. Bu keşif, yalnızca uzay araştırmaları değil, aynı zamanda sağlık sektörü ve radyasyona dayanıklı endüstriyel uygulamalar için de yeni kapılar açabilir. Çalışmada yer almayan, ancak bulguları yorumlayan Fransa’daki Orleans Üniversitesi’nden Dr. Tetyana Milojevic, bu mekanizmanın gelecekte daha da güçlü antioksidanlar geliştirilmesine öncülük edebileceğini belirtiyor.