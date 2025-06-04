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Uzayda yeni savaş alanı: Çin yörüngeye yapay zeka ağı kuruyor

Uzayda yeni savaş alanı: Çin yörüngeye yapay zeka ağı kuruyor

4.06.2025 14:45:00
Güncellenme:
Furkan Albayrak
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Uzayda yeni savaş alanı: Çin yörüngeye yapay zeka ağı kuruyor

Çin, 2.800 uydudan oluşacak yapay zekâ destekli dev uzay bilgisayar ağı için ilk adımı attı. Yeni nesil uydu sisteminin, ABD ile teknolojik rekabette kritik bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Newsweek'ın haberine göre uzay yarışında dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Çin, dünya bağımlılığından bağımsız çalışan yapay zekâ destekli ilk yörünge üstü süper bilgisayar ağının inşasına resmen başladı. 14 Mayıs’ta Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatılan 12 uyduyla, 2.800 parçadan oluşacak dev “Yıldız Bilişim” (Star Computing) takımyıldızının temelleri atıldı.


VERİ DÜNYA'YA İNMEDEN İŞLENECEK

Bu dev uydu ağı, sadece iletişim veya gözlem için değil, doğrudan yörüngede işlem yapacak kapasiteye sahip ilk sistem olma özelliğini taşıyor. Uydu ağı, lazerle birbirine bağlı şekilde çalışacak ve verileri Dünya’ya göndermeden işleyerek gerçek zamanlı yapay zekâ kararları verebilecek. Bu sayede hem askeri hem ticari alanlarda büyük avantaj sağlanacağı belirtiliyor.

Harvard Üniversitesi’nden Jonathan McDowell, bu sistemin Dünya’daki veri merkezlerine göre çok daha düşük enerji tüketimiyle çalışabileceğini vurgularken, “Isı boşaltımı doğrudan uzaya yapılıyor, karbon ayak izi minimal” dedi.

STARLINK'E RAKİP OLABİLİR Mİ?

Yıldız Bilişim” projesinin 2.800 uyduyla tamamlanması planlansa da, bu sayı hâlen Elon Musk’ın 6.750 uydulu Starlink ağına kıyasla düşük. Ancak Çin’in amacı, iletişimden ziyade yapay zekâ işlem gücünü uzaya taşımak. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayın organı ST Daily’ye göre bu sistem, gelecekteki küresel bilişim altyapısının temelini oluşturacak ve “yerden göğe yapay zekâ” çağını başlatacak.

ABD İLE UZAY MÜCADELESİ DERİNLEŞİYOR

Çin’in Latin Amerika’daki uzay projeleri ABD tarafından endişeyle izleniyor. ABD’li bir general kısa süre önce Çin uydularına yakın seyreden bir Amerikan askeri uydusunun görüntülendiğini duyurdu. Bu gelişme, uzaydaki teknolojik üstünlüğün jeopolitik rekabette nasıl kritik hale geldiğini gösteriyor.


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