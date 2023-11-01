Konserlerdeki 11 milyon!

01 Kasım 2023 Çarşamba

Dolu dolu kutladık Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü. Gece yarısı Bağdat Caddesi’nden eve yürürken önümdeki gençlerden biri, “Gün doğana kadar dans edesim vardı, sizin yüzünüzden eve gidiyoruz” diye serzenişte bulundu yanındakilere. İkisi Sultanbeyli’den gelmiş, diğerleri Fatihliymiş. Sohbetlerini dinledim:

- Meğer biz Atatürk’ü ne kadar çok seviyormuşuz.

- Herkes Türkçe konuşuyor, özlemişiz.

- Çok mu kalabalıktık?

Meydanlar, Atatürk’ü, Cumhuriyeti, Atatürk Devrimlerini ve ulus bilincini unutturmak isteyenlere fena bir şamar attı. Yıllar sonra ilk kez “Biz” olduk ülkece. Sırf muhalefet belediyelerinin konserlerine katılım 11 milyon. Cumhuriyet’in dünkü başyazısında dikkat çektiği gibi 24 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP ile seçmen arasındaki buzlar da erimişe benziyor.

İHRACAT GERÇEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki 100. yıl törenini Cumhuriyet karşıtı Vahdettin’le özdeşleşen Huber Köşkü’nden izlerken AKP genel başkanı kimliğiyle de halka seslendi. 1923-2003-2023’ü kıyasladı. 100. yıl bağlamından çıkıp “Son 21 yılda şunları yaptık” temasını işledi. 250 milyar dolara dayanan ihracat gelirlerini anlatırken bu yükselişin değersizleştirilen TL ile Türkiye’nin yok pahasına satılan işgücünden kaynaklandığını itiraf edemedi. Söyleyemediği bir gerçek de Türkiye’nin teknolojideki geri kalmışlığıydı. Oysa ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 25 Ekim’de bakın neler söylemiş:

“Türkiye 2006’da, 17 yıl önce ne ihraç ediyorsa, hâlâ aynı ürünlerle ihracat pazarında. Teknolojiye yatırım yapmıyor, yapsa da verimlilik alamıyor. Eğitimde verimlilik yok, kurumsal problemler var. Batı, yapay zekâyı, potansiyelini yükseltmek için kullanırken bu noktada eğitime ağırlık veriyor, böylelikle işgücü yapay zekâdan pay alıyor. İhracatta teknolojik çeşitlilik şart. Elbette önce eğitim.”

KURULTAYA SAATLER KALA

CHP, hafta sonu 38. olağan kurultayını gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu, “Örgüt aday gösterirse varım” dedi, grup başkanı Özgür Özel, hedeflediği imza sayısının üstüne çıktığını açıkladı. İstanbul delegasyonu eski Devlet Bakanı Erdoğan Toprak’ın ekibi hariç Özel’le birlikte. Ankara, İzmir, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Trakya’da Kılıçdaroğlu ağır basıyor. 780 civarı imzadan söz ediyor genel merkez. Tabloya göre cumartesi salonda sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilir, Özel hatrı sayılır oy alır ama asıl çekişme pazar günkü PM-YDK seçiminde yaşanır. Çünkü oylar birbirine yakın. Kurultay sonrasındaysa Kılıçdaroğlu’nun sözünü verdiği “önseçim-kadın erkek eşitliği-sınırlı görev süresi”nin masaya yatırılacağı tüzük değişikliği kongresine sıra gelir. Gerçek değişim de o kongrede yaşanır.

Dipnot 1: Kurultay öncesi CHP’de hararet yükseliyor. İlçelerden birinin danışma kurulunda konuşan eski belediye başkanlarından biri Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. “Gitsin de kim gelirse gelsin” sözü salondaki değişimci delegelerin bile kafasını karıştırdı. Bu isme yanıt bir başka partiliden geldi: “Kurultayı takım taraftarlığına çevirmeyelim, burası CHP.”

Dipnot 2: Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta DEVA ve bazı sağ partilerin ilçe yöneticileriyle görüşmesi eleştirilere konu oldu. Kılıçdaroğlu, o toplantıya yeni il başkanı Özgür Çelik’le giderken minibüste “2019’daki İstanbul’u uzlaşı ile aldık, 2024’te de bu uzlaşı en azından tabanda olmak zorunda” demiş. Toplantıyla katılan bir DEVA partilinin ifadesine göre “Belediye başkanı veya meclis üyesi pazarlığı” yapılmıyor, Kılıçdaroğlu katılımcıları sadece dinlemekle yetiniyor. Bu görüşme niye tartışma ortamı yarattı bilen yok!”