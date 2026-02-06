Uzman uyardı: Sertleşme sorunu ölümcül bir hastalığın ilk işareti olabilir

Erektil disfonksiyon, dünya genelinde milyonlarca erkeği etkileyen yaygın bir sağlık sorunu. Ancak uzmanlara göre bu durum, çoğu zaman göz ardı edilen daha ciddi bir hastalığın ilk sinyali olabilir. Kalp Ayı kapsamında konuşan bir doktor, sertleşme sorunu ile kalp hastalıkları arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekti.

ED İLE KALP HASTALIĞI ARASINDAKİ ORTAK RİSKLER

Genel pratisyen ve The Independent Pharmacy’nin Kıdemli Klinik Danışmanı Dr. Donald Grant, erektil disfonksiyon ile kalp hastalıklarının benzer risk faktörlerini paylaştığını belirtti. Obezite, yüksek kolesterol, diyabet, sigara kullanımı ve yüksek tansiyonun her iki hastalık için de riski artırdığı ifade edildi.

Dr. Grant, “Bu risk faktörlerinin uzun vadede her iki fonksiyonu da olumsuz etkilemesi nedeniyle, iki hastalık arasındaki bağlantı şaşırtıcı değil” değerlendirmesinde bulundu.

TEMEL SORUN: KAN DOLAŞIMI

Uzmanlara göre sertleşme sorunu ile kalp hastalıklarının ortak noktası, bozulmuş kan akışı. Dr. Grant, hem sağlıklı bir ereksiyonun hem de kalp-damar sağlığının yeterli kan dolaşımına bağlı olduğunu vurguladı.

Hasar görmüş atardamarların, hem kalp fonksiyonlarını hem de cinsel işlevi olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Bu nedenle iki hastalığın da aynı fizyolojik temelden kaynaklandığı ifade ediliyor.

KALP HASTALIĞINDAN ÖNCE ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Dr. Grant’e göre sertleşme sorunu, çoğu zaman kalp hastalığından önce ortaya çıkıyor. Bu durum, ilerleyen dönemde kalp krizi veya felç riskinin artabileceğine dair erken bir uyarı niteliği taşıyor.

Uzmanlar, bu nedenle erektil disfonksiyon yaşayan erkeklerin durumu görmezden gelmek yerine bir doktora başvurmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

HORMON DENGESİNE DE DİKKAT

Hormonal dengesizliklerin de hem kalp sağlığı hem de cinsel işlev üzerinde etkili olduğu belirtiliyor. Dr. Grant, 2021 yılında yayımlanan bir çalışmanın düşük testosteron seviyeleri ile hem erektil disfonksiyon hem de kalp-damar hastalıkları arasında ilişki olduğunu ortaya koyduğunu aktardı.

RİSK NASIL AZALTILABİLİR?

Uzmanlara göre sağlıklı yaşam alışkanlıkları, hem sertleşme sorunu hem de kalp hastalığı riskini azaltmada kilit rol oynuyor. Dr. Grant, dengeli beslenme, düzenli uyku ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulmasını öneriyor.

Düzenli fiziksel aktivitenin de hem cinsel sağlık hem de kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu vurgulanıyor.

“HAFİFE ALMAYIN” UYARISI

Dr. Grant, erkeklerin sertleşme sorununu yalnızca cinsel bir problem olarak görmemesi gerektiğini belirterek, bunun daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini söyledi. Uzmanlara göre erken teşhis ve yaşam tarzı değişiklikleri, ölümcül sonuçların önüne geçilmesini sağlayabilir.