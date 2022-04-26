Uzmanı açıkladı: Kan şekerindeki tehlike! Kan şekerini dengelemek için nasıl beslenmeliyiz?
Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli, kanda şeker miktarının yükselmesi kadar düşük şeker miktarının da tehlikeli olduğunu belirterek, yeşil elma, armut gibi gıdalarla denge sağlanabileceğini söyledi.
Kandaki glikoz, vücudun temel enerjisi olarak tanımlanabilir. Tüketilen besinlerle vücuda alınan glikoz kan yoluyla hücrelere iletilir ve enerji sağlanır. Bu nedenle kandaki glikoz seviyesi önemlidir.
Hep kan şekeri yüksekliğinin sağlığa zararları üzerinde durulduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli, "Ancak, kanda bulunan şeker miktarının yükselmesi kadar düşmesi de sağlığı tehdit ediyor.
- Kanda bulunan şeker miktarının enerji metabolizması, hormon dengesi, sinir sistemi gibi temel unsurlar başta olmak üzere birçok vücut fonksiyonunun çalışmasını direkt olarak etkilemektedir. Kanda düşük oranlarda şeker bulunması yani hipoglisemi vücudun dengesini bozar. Kan şekeri dengesini etkileyen en önemli faktörler, kan şekerini hızla yükselten ve düşüren yiyecekler, insülin direnci ve aşırı strestir” dedi.
Kan şekeri dengesini düzenlemek için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Ciğerli, bunun için tavsiye edilen belirli yiyecekler olduğunu belirterek “Özellikle lifli gıdalarla beslenmeyi tavsiye ediyoruz.
- Kan şekerini dengede tutmada etkili olan lifli besinler, sindirim ve emilim bakımından dengeli olduğu için kan şekerinde ani yükselişlere, dolayısıyla da ani düşüşlere sebebiyet vermez. Keten tohumu, arpa, kurubaklagil, leblebi, turunçgiller, yeşil elma, armut, incir gibi meyveler, yulaf, bulgur, tam buğdaylı makarna ve ekmek bu tarz besinlere iyi örneklerdir” diye konuştu.
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