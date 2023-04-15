Uzmanı çocuklarda demir eksikliği anemisinde beslenmenin önemine dikkati çekti

Yayınlanma: 15.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 07:00

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Emine Sibel Şan, demir eksikliği anemisinin demir eksikliği sonucu hemoglobin miktarının azalması olduğuna dikkati çekerek, çocuklarda sıklıkla hayatın ilk iki yılında, özellikle 6. ile 24. aylar arasında görüldüğünü kaydetti.

Demir eksikliği anemisinde çocuğun beslenme hikayesinde, günlük gıda alımı, demirden zengin gıdaların ve inek sütünün alımının sorgulanmasının önemli olduğunu belirten Şan, gastrointestinal sistemden kanama, menstruel kan kaybı (adolesan kızlarda) ve idrarla olan kanamaların olup olmadığı öğrenilmesinin tanı koymada öncelikli olduğunu aktardı.

Şan, demir eksikliği anemisinde çocuk hekiminin Pika, çocukta (toprak, kil, tebeşir, kömür gibi nesneleri yeme) alışkanlığının mutlaka sorgulanması gerektiğini vurguladı.

"BELİRTİLER OLABİLMEKTEDİR"

Demir eksikliği anemisinde belirtiler ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Şan, şunları aktardı:

"Anemiye bağlı deri ve mukozalarda solukluk, takipne, taşikardi, iştahsızlık, halsizlik, huzursuzluk, dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromu, büyüme geriliği, uyku bozuklukları, nefes tutma nöbetleri, tırnak ve saçlarda kolay kırılma, kaşık tırnak, düz ve parlak dil, motor-mental fonksiyonlarda etkilenme gibi belirtiler olabilmektedir. Çocuklarda görülen demir eksikliği anemisinin nedeni, özellikle süt çocukluğu ve adolesan dönemde DEA gelişmesine en sık yol açan neden, artan demir ihtiyacının beslenme ile karşılanmamasıdır. Tedavide öncelikle, demir eksikliğinin nedeni ortadan kaldırılır.

"EK GIDALARLA BESLENMESİ ÖNERİLİR"

Şan, demir eksikliği anemisinden korunmak için doğumdan sonraki ilk 4-6 ay anne sütünün yeterli olduğunun altını çizerek, "6 aydan sonra, anne sütünün yanında, demirden zengin içerikli ek gıdalarla beslenmesi önerilir. Miadında doğan bebeklere 4 aydan sonra, 1 mg/kg/gün dozunda, prematüre ve 2500 g altında doğan bebeklere 2 aydan sonra 2 mg/kg/gün dozunda elementer demir içeren damlalar başlanarak, 1 yaşına kadar demir profilaksisine devam edilmesi önerilir" ifadelerini kullandı.