Uzmanı idrar kaçırmaya neden olan sebepleri sıraladı

Yayınlanma: 29.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 07:00

Üroloji Bölümünden Prof. Dr. Erdal Kukul, idrar kaçırmanın istem dışı işeme olarak tanımlandığını bildirdi.

İdrar kaçırmanın utanılacak bir durum olmadığının altını çizen Kukul, "Olağan bir durum değildir. Hem sağlık hem sosyal bir sorundur ve tedavi edilebilen bir durumdur. Böyle bir şikayet olduğunda hekime başvurulduğunda iyi sonuçlar alınabilir" diye konuştu.

"CERRAHİ GİRİŞİMLER YAPILIYOR"

İdrar kaçırmanın birçok nedeni ve tipinin olduğunu belirten Kukul, "Birincisi sıkışma tipi denilen idrar kaçağıdır. İşeme hissiyle birlikte tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olarak tanımlayabiliriz. Diğeri ise herhangi bir işeme hissi olmadan, karın içi basıncını atıran, öksürük gülmek eğilip kalkmak gibi hareketlerde oluşan idrar kaçağıdır. Sıkışma tipi idrar kaçırmanın daha çok ilaçla tedavisi yapılırken, stres tipi idrar kaçırmada ise daha çok cerrahi girişimler yapılıyor. İkisinin ortak bir yönü var. Bu tedavilere ek olarak yaşam stilini, yeme içme alışkanlıklarını değiştirmek, kafeinli içeceklerden uzak durmak, egzersizler, kilo kontrolü tedavi şekillerinin sonuçlarını daha da güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı.

"BAZI TABLOLARDA ORTAYA ÇIKABİLİR"

Çocuklarda idrar kaçırmayı gece uykuda olan kaçırmayı bunlardan ayrı tutulduğunu dile getiren Kukul, "Gündüz, uyanıkken olan idrar kaçırmaları aynı yetişkinlerdekine benzeyen bazı tablolarda ortaya çıkabilir. Çocuklarda stres tipi idrar kaçırmayı nadir görürüz. Yetişkinlerde ise birçok faktör vardır. Bunların içinde yaşlılık, bazı davranış tedavilerini içeren tabloların oluşumu tetikliyor. Toplumda görülme oranı yüzde 30 seviyelerinde. Özellikle sıkışma tipi idrar kaçırma toplumumuzdaki insanların yüzde 30’unu mağdur etmektedir" ifadelerini kullandı.

"UTANILACAK BİR DURUM DEĞİL"

Bu durumun bir hastalığın belirtisi olabileceğini ifade eden Kukul, "Bu hastalık daha sonra ortaya çıkabilir. Bir çok şikayetlerle kendini gösterebilir, uzayabilir. Sıkışma tipi idrar kaçırmada hiçbir neden bulunamayabilir. Buna aşırı aktif mesane denir. Bu durum birçok hastalığın belirtisi olabilir. Bu utanılacak bir durum değildir, mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmeli ona uygun altta yatan nedenler bulunmalı ve tedavisel süreçler sağlanmalıdır" dedi.